Покрас Лампас открыл первый офлайн-магазин и рассказал о планах запустить тату-студию

Онлайн-экскурсию по магазину каллиграф провел лично, рассказав, что шторы для примерочной зоны и все стекла они расписывали в ручную. Покрас Лампас также добавил, что планирует открыть тату-студию, но подробности не уточнил. Сейчас все вещи из шоурума можно заказать на сайте Pokras.shop с бесплатной доставкой по всему миру.

Фото: социальные сети

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