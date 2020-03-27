Петербургский каллиграф Покрас Лампас, который недавно принял участие в качестве видеографа в создании балета Ильи Живого, открыл свой первый офлайн-шоурум. Он расположился на 1-ой линии Василеостровского острова, 34 и работал всего один день, после чего тоже закрылся на карантин.
Покрас Лампас открыл первый офлайн-магазин и рассказал о планах запустить тату-студию
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Завтра наш шоурум POKRAS LAMPAS ® откроет свои двери на один день по адресу: 1-я линия В.о., 34. ⠀ Вход через арку с черными воротами, звонить в брендированный домофон. Во дворе — первая дверь справа черного цвета. ⠀ График работы (26 марта): ⠀ 11:00 — 12:00 Дезинфекция 12:00 — 14:00 Работаем 14:00 — 15:00 Дезинфекция 16:00 — 18:00 Работаем 18:00 — 19:00 Дезинфекция 19:00 — 21:00 Работаем ⠀ У вас будет возможность посмотреть и приобрести наши вещи (без примерки), а также забрать свой заказ. ⠀ Телефон для связи: +7 963 304 99 92 ⠀ Дублируем меры, которые будут предприниматься нами для безопасности вас и наших сотрудников: ⠀ — При входе в магазин будет установлен санитайзер; — Защитные маски и перчатки у наших сотрудников; — Кварцевая лампа для регулярного обеззараживания помещения; — Регулярное проветривание и уборка; — Одновременно в магазине сможет присутствовать до 3 посетителей; — Каждый день у наших сотрудников будет проверяться температура; — Всем посетителям мы рекомендуем приходить с масками, если они у вас имеются. ⠀ Напоминаем, что ВСЕ наши вещи можно заказать онлайн на POKRAS.SHOP с бесплатной доставкой по всему миру. Мы настоятельно рекомендуем, если нет крайней необходимости, самоизолироваться дома, — особенно, если чувствуете недомогание.
В день открытия команда каждые два часа закрывала шоурум на дезинфекцию, на входе установили санитайзер, а сотрудников обеспечили перчатками и защитными масками. Кроме того, одновременно в магазине могло присутствовать не более трех покупателей. В комментариях к посту Покрас Лампас пояснил, почему открытие провели именно сейчас: «Мы могли бы открыться и несколько месяцев назад – но из-за перфекционизма к качеству вещей и деталям, желанию даже в плане безопасности иметь максимально профессиональный подход – этого не делали и не будем».
Онлайн-экскурсию по магазину каллиграф провел лично, рассказав, что шторы для примерочной зоны и все стекла они расписывали в ручную. Покрас Лампас также добавил, что планирует открыть тату-студию, но подробности не уточнил. Сейчас все вещи из шоурума можно заказать на сайте Pokras.shop с бесплатной доставкой по всему миру.
Фото: социальные сети
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