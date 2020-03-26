Пэрис Хилтон дала свой номер телефона подписчикам – написать ей может любой желающий!

Для общения с подписчиками актриса выделила отдельный телефон (его номер есть в посте) и добавила, что «в это непростое время, когда мы все напуганы происходящим, очень важно оставаться на связи друг с другом». Напомним, что Пэрис Хилтон – американская актриса, певица и фотомодель, в прошлом потенциальная наследница семейного бизнеса сети отелей Hilton Hotels. Ранее мы также писали о челлендже, который проводит дизайнер Симон Порт Жакмюс и предлагали вам сшить из носков свитер Maison Margiela, если вы не знаете, чем заняться на карантине.

Фото: shutterstock.com

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