В недавнем посте в Instagram Пэрис Хилтон призвала подписчиков оставаться дома и опубликовала свой номер телефона, предложив всем желающим отправлять ей сообщения. «Пишите мне все, что угодно, можете попросить совета, мы можем поговорить о том, что вы чувствуете, поговорить о моде, музыке и искусстве», – сказала фотомодель.
Пэрис Хилтон дала свой номер телефона подписчикам – написать ей может любой желающий!
Для общения с подписчиками актриса выделила отдельный телефон (его номер есть в посте) и добавила, что «в это непростое время, когда мы все напуганы происходящим, очень важно оставаться на связи друг с другом». Напомним, что Пэрис Хилтон – американская актриса, певица и фотомодель, в прошлом потенциальная наследница семейного бизнеса сети отелей Hilton Hotels. Ранее мы также писали о челлендже, который проводит дизайнер Симон Порт Жакмюс и предлагали вам сшить из носков свитер Maison Margiela, если вы не знаете, чем заняться на карантине.
Фото: shutterstock.com
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