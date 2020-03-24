Не знаете, чем заняться на карантине? Примите участие во флешмобе Симона Порта Жакмюса

Для композиций пользователи использовали не только вещи – панамы, рубашки и микросумки Jacquemus (почему мы так хотим последние и как они стали новой формой эскапизма, мы рассказывали здесь), но и фрукты, овощи и даже крупы. В порыве вдохновение авокадо легко стало носом, апельсины – грудью, а морковь – волосами. Мы собрали 15 самых классных, забавных и оригинальных работ – они ниже.