Дизайнер Симон Порт Жакмюс запустил флешмоб – он предлагает создавать портреты-композиции из подручных вещей и одежды, найденной дома. По хештегу #jacquemusathome уже больше двухсот абстрактных публикаций, лучшие из которых успели попасть в stories Instagram-аккаунта бренда Jacquemus (если успеете присоединиться к челленджу, у вас тоже есть шанс).
Не знаете, чем заняться на карантине? Примите участие во флешмобе Симона Порта Жакмюса
Для композиций пользователи использовали не только вещи – панамы, рубашки и микросумки Jacquemus (почему мы так хотим последние и как они стали новой формой эскапизма, мы рассказывали здесь), но и фрукты, овощи и даже крупы. В порыве вдохновение авокадо легко стало носом, апельсины – грудью, а морковь – волосами. Мы собрали 15 самых классных, забавных и оригинальных работ – они ниже.
Фото: социальные сети
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