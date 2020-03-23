Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Кроме того, Рианна планирует отправить в Барбадос, откуда она родом, аппараты искусственной вентиляции легких на сумму 700 тысяч долларов. Ранее Джорджо Армани передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с COVID-19, а LVMH начали производить на своих фабриках дезинфицирующие гели для рук.

Фото: shutterstock.com

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