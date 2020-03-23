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Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом во всем мире. Деньги, выделенные благотворительным фондом певицы Сlara Lionel Foundation, будут отправлены в различные международные организации.

Среди них – Международный комитет спасения, Всемирная организация здравоохранения и фонды Direct Relief, Partners In Health и Feeding America. Об этом стало известно из официального Твиттера фонда.

Кроме того, Рианна планирует отправить в Барбадос, откуда она родом, аппараты искусственной вентиляции легких на сумму 700 тысяч долларов. Ранее Джорджо Армани передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с COVID-19, а LVMH начали производить на своих фабриках дезинфицирующие гели для рук

Фото: shutterstock.com

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Наташа Лыбина,
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