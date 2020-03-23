Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом во всем мире. Деньги, выделенные благотворительным фондом певицы Сlara Lionel Foundation, будут отправлены в различные международные организации.
Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
Среди них – Международный комитет спасения, Всемирная организация здравоохранения и фонды Direct Relief, Partners In Health и Feeding America. Об этом стало известно из официального Твиттера фонда.
We’ve responded to COVID-19 by distributing $5 million to @PIH @DirectRelief @FeedingAmerica @rescueorg @WHO & #Barbados to prepare communities w/ critical protective gear, medical supplies, equipment and access to food across multiple regions. #CLF #HealthcareHeroes 📷: @PIH pic.twitter.com/DVfSqw6gQK— Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) March 21, 2020
Кроме того, Рианна планирует отправить в Барбадос, откуда она родом, аппараты искусственной вентиляции легких на сумму 700 тысяч долларов. Ранее Джорджо Армани передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с COVID-19, а LVMH начали производить на своих фабриках дезинфицирующие гели для рук.
Фото: shutterstock.com
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.