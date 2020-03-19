«Собака.ru» в 13-ый раз провела конкурс «Новые имена в моде» и 16 марта объявила победителей – шорт-лист финалистов мы публиковали здесь. Рассказываем о девяти экспертах модной индустрии, которые в этом году вошли в состав жюри.
Кто вошел в экспертный состав конкурса «Новые имена в моде-2020»?
- Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»
- Мэган Виртанен, историк моды
- Ирина Селюта, бренд-директор модного дома Lilia Kisselenko
- Нелли Недре, дизайнер бренда Nnedre
- Леонид Алексеев, дизайнер бренда House of Leo и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ
- Александра Георгиева, креативный директор фабрики «Крестецкая строчка»
- Татьяна Парфенова, дизайнер, основательница Дома моды Tatyana Parfionova
- Георгий Ростовщиков, президент Международной Ассоциации Байеров International Buyers Hub, основатель и генеральный директор группы компаний Fashion Hub Russia, fashion-директор Milo Group
- Янис Чамалиди, дизайнер бренда Ianis Chamalidy
В ближайшее время мы также огласим список подарков, которые получат финалисты конкурса, среди которых будут личные бренд-консультации, совместные коллаборации, съемки и участие в pop-up store.
Фото: личные архивы героев и архивы «Собака.ru»
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