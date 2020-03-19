Кто вошел в экспертный состав конкурса «Новые имена в моде-2020»?

В ближайшее время мы также огласим список подарков, которые получат финалисты конкурса, среди которых будут личные бренд-консультации, совместные коллаборации, съемки и участие в pop-up store.

Фото: личные архивы героев и архивы «Собака.ru»

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