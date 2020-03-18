Модель Михаил Цинченко из Петербурга, герой декабрьской обложки «Собака.ru», живет и работает в Париже моделью – в рамках последней Недели моды он принял участие в показах Undercover, Amiri, Yohji Yamamoto и Geoffrey B. Small. Пока Италия, Испания и Чехия вводят на своих территориях карантин, редакция «Собака.ru» спросила Михаила о том, как обстоят дела с коронавирусом во Франции.
Михаил Цинченко — о карантине в Париже: «Из дома выходим по талонам, в магазинах пол расчертили на безопасные зоны»
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Михаил Цинченко
Две недели назад я был в Нормандии и Бретании – ездил посмотреть живописные места на западе Франции. Тогда никто еще не говорил про коронавирус, было много туристов. Вернулся 7 марта в Париж – люди тоже ни сном ни духом. Никто не носил маски – они, кстати, в магазинах закончились сразу, как только началось нагнетание ситуации в СМИ и новостях. Следом исчезли и антисептики для рук. Сейчас некоторые аптеки стали самостоятельно делать санитайзеры, но найти их непросто и выдача строго регламентирована – в одни руки дают не более двух штук, а флакон нужно обязательно вернуть.
В плане мер предосторожности Франция – удивительная страна. В воскресенье проходили муниципальные выборы, в субботу была массовая забастовка желтых жилетов – митингующих было даже больше, чем обычно: вместо пары тысяч людей, получилась масштабная акция. Пока везде вводят ограничения, закрываются границы (как, например, в Чехии) и проверяют приезжающих, здесь тянут до последнего.
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Антисептик для рук, который самостоятельно делают аптеки в Париже. Фото: Михаил Цинченко
Люди продолжают массово выходить на улицы. На канале Сен-Мартен, популярном у парижан, часто собираются компании. Последнюю неделю в городе хорошая погода – 17-18 градусов тепла, и многие гуляют, несмотря на меры предосторожности.
В недавнем обращении президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что транспорт будет работать в прежнем режиме. О сокращении часов работы, ограничениях или отмене речи не идет. Парижское метро, которое в целом иногда было бы неплохо мыть, никто по-прежнему не дезинфицирует – и, судя по всему, не планирует.
До последнего никто в Париже не верил, что коронавирус – это серьезно. Все шутили, но сейчас, глядя на ситуацию в Италии, уже невесело. С Италией, кстати, по-прежнему у Франции есть сообщение – свободно всех пускают, толком даже не досматривая. Сами французы разделились на две части: одни паникуют, другие смеются над паникующими. Но говорят, что эпидемия только нарастает – и через неделю будет пик.
Мероприятия, связанные с модельным бизнесом, вероятно, будут отменены. Но Неделя моды закончилась, и ничего такого же крупного уже не будет. Агентство написало на прошлой неделе, что сотрудники перешли на удаленную работу – офис закрылся с понедельника.
На сайте правительства появились специальные бланки – их нужно скачать и заполнить (поставить дату и указать цель выхода из дома) перед тем, как появиться на улице. В противном случае полицейские и дружинники могут оштрафовать на 375 евро – они также совершают рейды по вокзалам и штрафуют курящих. Выходить рекомендовано только в случае необходимости – гулять с собакой или просто шататься по городу не желательно, но такой пункт в бланке есть. Сейчас в Париже выходят на улицу когда хотят: решил воздухом подышать, заполнил бланк — идешь. Французы снисходительно относятся к мерам предосторожности.
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Бланк, который нужно заполнить перед выходом на улице в Париже. Фото: Михаил Цинченко
Вечеринки до сих пор проходят, но по ночам. В плане тусовок город живет прежней жизнью. С понедельника ввели карантин в учебных заведениях, а со вторника закрыли рестораны, кафе и бары: теперь в последних можно будет только купить сигареты, сидеть и выпивать – нет.
В магазинах есть все, кроме макарон, воды и туалетной бумаги. Туалетной бумаги, я слышал, не хватает во всех странах. Забавно! Пространство в магазинах разделили на зоны, их очертили клейкой лентой на полу, чтобы люди могли соблюдать дистанцию и в очереди стоять на расстоянии в полтора-два метра друг от друга.
Пытался заранее узнать, где, если что, можно сдать тест на коронавирус – все печально. У моего госпиталя, к которому я прикреплен по страховке, его нет, обещают, что поступят в ближайшее время – посмотрим. Еще хочу сдать кровь, помочь тем, кому сейчас приходится нелегко. Здесь, кстати, донорство исключительно на добровольной основе, за это, как в России, ничего не дают.
Фото: социальные сети / личный архив Михаила Цинченко
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