Михаил Цинченко — о карантине в Париже: «Из дома выходим по талонам, в магазинах пол расчертили на безопасные зоны»

Две недели назад я был в Нормандии и Бретании – ездил посмотреть живописные места на западе Франции. Тогда никто еще не говорил про коронавирус, было много туристов. Вернулся 7 марта в Париж – люди тоже ни сном ни духом. Никто не носил маски – они, кстати, в магазинах закончились сразу, как только началось нагнетание ситуации в СМИ и новостях. Следом исчезли и антисептики для рук. Сейчас некоторые аптеки стали самостоятельно делать санитайзеры, но найти их непросто и выдача строго регламентирована – в одни руки дают не более двух штук, а флакон нужно обязательно вернуть.

В плане мер предосторожности Франция – удивительная страна. В воскресенье проходили муниципальные выборы, в субботу была массовая забастовка желтых жилетов – митингующих было даже больше, чем обычно: вместо пары тысяч людей, получилась масштабная акция. Пока везде вводят ограничения, закрываются границы (как, например, в Чехии) и проверяют приезжающих, здесь тянут до последнего.