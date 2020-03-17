Мэган Виртанен о том, как маски из операционных переместились на показы – и стали новым стрит-стайл аксессуаром

Человек европейской культуры автоматически воспринимает того, чье лицо скрыто, как источник опасности. Трикстер-пройдоха под маской арлекина, «чумной доктор» 17 века в маске, изобретенной Чарльзом Лормом, таящийся под накинутым плащом наемный убийца на венецианском карнавале 18 века или грабитель банков с анекдотическим дамским чулком на голове – все они не предвещали ничего хорошего. Ведущиеся сейчас разговоры о том, что популярность разнообразных масок и полумасок будет расти по мере распространения камер слежения с функцией распознавания лиц, тоже вызывают двойственное ощущение: с одной стороны, каждый имеет право на частную жизнь, а с другой рождается вопрос: «А вам есть что скрывать?».