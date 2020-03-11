Дорогая редакция поддалась весеннему обострению и нажелала, напланировала всякого. Посмотрим!
Редакция «Собака.ru» о планах на весну и главных покупках сезона
Ксения Гощицкая
Директор отдела моды
«Разбирая тенденции в документальном фильме о моде, Анна Винтур с сомнением заметила: "Цветы весной? Как оригинально!" Да, Анна! В наших широтах лучший весенний БАД — это ландыши, нарциссы, тюльпан, сирень, в вазах и на платьях. А нехватку железа лично я буду компенсировать золотыми украшениями.
Снимаю порчу, сглаз, сгуб на занятиях по биогиннастике в пространстве "Бутылка" на Новой Голландии. Да, веду сама! По вторникам. Никакой магии, только дыхание, расслабление и поток. Хотя, нет! Магический шар имеется: желтые мячи для миофасциального массажа. Полное расписание на @bioginnastica_rus».
Михаил Стацюк
Главный редактор сайта sobaka.ru
«Брюки Levi's XX Chino Levi's выпустили новые чиносы The Khalid for Levi's XX Chino — на их презентацию я полетел в Майами в самый крупный поп-ап-стор Levi's, который одновременно и галерея, и дизайн-студия. Запуск совпал с концертом 21-летнего соул-музыканта Халида — лица весенне-летней коллекции. Брюки, кстати, сразу в трех силуэтах — Standard Taper, Slim Taper, Straight Cropped, а кроме классических черного, оливково-зеленого и темно-синего есть розовый и нефритово-голубой цвета. Отдельный привет передаю технологичной стрейч-ткани — танцевать в них 3 часа на концерте Халида под дождем я готов снова и снова.
Считаю, что мне жизненно необходима книга Михаила Пиотровского "Выбор директора. Эрмитаж". У издательства "Арка" случилась суперпремьера: первый российский выпуск международного проекта английского издательства Scala Arts Publishers, в котором директора крупнейших музеев мира рассказывают об экспонатах, на их взгляд, занимающих особое место в коллекции. Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, написал предельно личный путеводитель по главному музею: в какой зал мальчишкой сбегал из эрмитажных кружков, где хранится его любимая тарелка агитфарфора и куда делись эротические древнеегипетские скульптуры из коллекции Николая I.
Главная киногероиня 2019 года Фиби Уоллер-Бридж — создательница сериала "Дрянь", который сперва все не заметили, а затем завалили "Эмми" и "Золотыми глобусами". Сценаристка и актриса — ее пригласили переписать сюжет 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать"! — 12 апреля выпускает сериал "Беги" ("Run"). Вношу его в планы на весну!».
Александра Генералова
Редактор. Искусство
«Вместо очередной комедии с Милошем Биковичем, собираюсь на закрытый показ первого полнометражного фильма "Дочь рыбака" художницы-сказочницы Юлдус Бахтиозиной. Показ намечен в галерее Anna Nova на апрель, одновременно с открытием выставки кокошников и других головных уборов, которые Юлдус сама создавала специально для картины в своей мастерской. В "Дочери рыбака" снялась самая известная "олдушка" Валентина Ясень, саундтрек написала группа Shortparis, а среди множества съемочных локаций фигурирует бассейн с мозаикой 1960–70-х и Музей советских игровых автоматов — посвящение киносказкам Михаила Ромма обещает стать новым арт-хаусным (а может и массовым) хитом.
В перерывах между вернисажами надеюсь полистать талмуд о советском интерьере Soviet Design. From Constructivism to Modernism 1920–1980 — 400-страничный альбом на английском языке уже поступил в продажу в магазин "Подписные издания". Об изящных модернистских стелажах и диванах написали Кристина Краснянская, хозяйка московской галереи Heritage, а также кандидат наук и преподаватель Академии Штиглица Александр Семенов.
Самая большая надежда весны — Эрмитаж. Отдел современного искусства под руководством Дмитрия Озеркова пробудился ото сна и делает три громких выставки, кульминация — персональный проект арт-провокатора Марка Куина в залах античной скульптуры. Еще две премьеры ждем из Азии. Молодые корейские художники покажут панк-рок и абстрактный хип-хап, а китайский мэтр Чжан Хуань поставит в Николаевском зале 40-метровый портрет членов коммунистической партии КНР, выполненный из пепла — художник собрал его в буддийских монастырях.
Вместо закрытой на карантин Венеции в этом мае едем в соседнюю Латвию: биеннале RIBOCA в Риге и курортной Юрмале проходит всего лишь второй раз, но уже попала в must-see лист кураторов, коллекционеров и арт-критиков. Contemporary-art-парадом в этом году командует экс-куратор парижского Palais de Tokyo Ребека Ламарш-Вадель, а концепция биеннале строится вокруг поэтической строчки Мары Залите "И вдруг все расцвело"».
Саша Иорданов
Редактор. Еда
«Команда великих El Copitas Bar взялась за организацию первой в России коктейльной недели — Saint-Petersburg Cocktail Week. И, кажется, это будет что-то грандиозное. За семь дней в Петербурге проведут десятки презентаций, семинаров и вечеринок, но главное, в город с гастролями приедут продвинутые бартендеры со всего мира. Я рассчитываю выпить лучший в моей жизни "Веспер" из рук Аго Перроне — главного миксолога лондонского The Connaught Bar, занимающего второе место в рейтинге The World's 50 Best Bars.
Больше всего на свете люблю сказки, а потому очень жду мартовской премьеры "Пиноккио" Маттео Гарроне. Кто читал оригинальную "Историю деревянной куклы" Коллоди, знает — нашему "Буратино" достался от нее базовый сюжет, но не интонация, полная грусти и тоски по подлинной человечности. Фильм, надеюсь, сумеет эту интонацию передать, — автор безжалостной "Гоморры" и невероятного "Догмэна" в этом большой мастер.
При первой возможности планирую оказаться в хельсинкском музее Amos Rex, где всю весну идет выставка Generation 2020. Показывают искусство не просто молодых, а прямо-таки юных художников, которых от детства отделяет полшага. Восемьдесят отобранных в результате масштабного конкурса подростков с помощью всех мыслимых техник высказывают свое отношение к миру настоящего: судя по картинкам в "Инстаграме" и впечатлениям знакомых, выходит у них не менее убедительно, чем у Греты Тунберг в ООН.
Не забываю про июньский Gourmet Days — на текущий момент лучший гастрономический фестиваль в Петербурге, в рамках которого с гастролями приезжают звездные шефы. Поговаривают, что в этот раз нас посетит великий Массимо Боттура, но это, как водится, не точно. Зато точно будет ужин Атанасиоса Каргатзидиса — шефа и владельца бейрутского ресторана Baron, который творит настоящие восточные чудеса. Часто вам, например, случалось есть фаршированные суджуком финики? Вот и мне — нет».
Елена Анисимова
Редактор. Культура
«Дать дорогу весне планирую весело и экологично: с шоппером, на котором мартовский кот издает вопль радости (ведь в феврале мы не доставали чернила и не плакали, ура!), и складной экокружкой для кофе с собой, которая легко поместится и в самый миниатюрный клатч. А чтобы в межсезонье не одолели инфлюэнции, буду по-ахматовски переодевать на правую руку с левой перчатку M_U_R с цветочным принтом и носить их же балаклаву вместо медицинской маски.
Этой весной междисциплинарность по-прежнему в тренде. Поэтому буду читать о кино – красивейший альбом критика Тома Шона "Мартин Скорсезе. Главный 'гангстер' Голливуда и его работы". Как родного, встречу в мартовском прокате и Григория Добрыгина с его режиссерским дебютом Sheena667. Ну а если что-то пойдет не так, всегда есть ре-релизы "Сладкой жизни" и "8 1/2". В апреле хор musicAeterna Теодора Курентзиса исполнит в Капелле "Концерт для хора" Альфреда Шнитке на стихи армянского поэта Средневековья Григора Нарекаци.
Для поклонников классики советской — в Ленсовета "Утиная охота" ученика Бутусова Романа Кочержевского, французской — в Александринке "Нана" Эмиля Золя в постановке эксцентричнейшего Андрия Жолдака, русской — в "Приюте комедианта" "Русская классика": да, режиссер-постмодернист Дмитрий Волкострелов нацелился сразу на весь литературный Золотой век.
В МДТ у Яны Туминой вышел невероятно трогательный спектакль "Где нет зимы". Он поможет продержаться до апреля, когда (верю!) Лев Абрамович Додин покажет свою версию "Братьев Карамазовых"».
Ксения Морозова
Редактор. Город
«Есть робкая надежда, что Петербург этой весной действительно расцветет. Возобновятся работы по благоустройству улиц и реставрации фасадов. В сквере Цоя появятся цветы и скамейки. Полным ходом идут обсуждения того, как будет меняться город: участники конкурса проектов парка "Тучков буян" сдадут свои предложения 8 мая. Жители Васильевского острова на сессиях соучаствующего проектирования обсудят будущее набережной Смоленки. А "Твой бюджет" проведет экспертизу предложенных инициатив (их в этом году почти 7 000). Откроется велосезон-2020 — и хотя городские власти, очевидно, сменили милость по отношению к велосипедистам на равнодушие, это совсем не повод не пересаживаться на самый полезный для вас и экологии вид транспорта.
А еще этой весной нужно будет поддержать "Фонд друзей балтийской нерпы", тот самый, который когда-то пригрел петербургскую звезду Крошика. Из-за аномально теплой зимы у них много работы: для успешного выкармливания нерпами потомства нужен лед и толстый слой снега, которых в этом году, как вы наверняка заметили, не было. Нам-то хорошо, а вот биологов Вячеслава Алексеева и Елену Андриевскую теперь ждет "эпичный спасательный сезон".
Участники проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды "Зенит" Сергеем Семаком и создательницей проекта "Деревья Петербурга" Марией Тиникой планируют заняться озеленением Адмиралтейского района и восстановить историческую аллею деревьев на канале Грибоедова — до вырубки в 1990-х эта набережная была самой зеленой в городе».
Фото: архивы пресс-служб
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