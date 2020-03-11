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Редакция «Собака.ru» о планах на весну и главных покупках сезона

Дорогая редакция поддалась весеннему обострению и нажелала, напланировала всякого. Посмотрим!

Ксения Гощицкая

Директор отдела моды

«Разбирая тенденции в документальном фильме о моде, Анна Винтур с сомнением заметила: "Цветы весной? Как оригинально!" Да, Анна! В наших широтах лучший весенний БАД — это ландыши, нарциссы, тюльпан, сирень, в вазах и на платьях. А нехватку железа лично я буду компенсировать золотыми украшениями.

Снимаю порчу, сглаз, сгуб на занятиях по биогиннастике в пространстве "Бутылка" на Новой Голландии. Да, веду сама! По вторникам. Никакой магии, только дыхание, расслабление и поток. Хотя, нет! Магический шар имеется: желтые мячи для миофасциального массажа. Полное расписание на @bioginnastica_rus».

  • Платье Richard Quinn

  • Блуза Dries Van Noten

  • Патриотичные серьги Novgorod от римского ювелира Percossi Papi

  • Платье Valentino

  • Златая цепь Bottega Veneta

  • Платье Magda Butrym

Михаил Стацюк

Главный редактор сайта sobaka.ru

«Брюки Levi's XX Chino Levi's выпустили новые чиносы The Khalid for Levi's XX Chino — на их презентацию я полетел в Майами в самый крупный поп-ап-стор Levi's, который одновременно и галерея, и дизайн-студия. Запуск ­совпал с концертом 21-летнего соул-музыканта Халида — лица весенне-летней коллекции. Брюки, кстати, сразу в трех силуэтах — Standard Taper, Slim Taper, Straight Cropped, а кроме классических черного, оливково-зеленого и темно-синего есть розовый и нефритово-голубой цвета. Отдельный привет передаю технологичной стрейч-ткани — танцевать в них 3 часа на концерте Халида под дождем я готов снова и снова.

Считаю, что мне жизненно необходима книга Михаила Пиотровского "Выбор директора. Эрмитаж". У издательства "Арка" случилась суперпремьера: первый российский выпуск международного проекта английского издательства Scala Arts Publishers, в котором директора крупнейших музеев мира рассказывают об экспонатах, на их взгляд, занимающих ­особое место в коллекции. Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, написал предельно личный путеводитель по главному музею: в какой зал мальчишкой сбегал из эрмитажных кружков, где хранится его любимая тарелка агитфарфора и куда делись эротические древнеегипетские скульптуры из коллекции Николая I.

Главная киногероиня 2019 года Фиби Уоллер-Бридж — создательница сериала "Дрянь", который сперва все не заметили, а затем завалили "Эмми" и "Золотыми глобусами". Сценаристка и актриса — ее пригласили переписать сюжет 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать"! — 12 апреля выпускает сериал "Беги" ("Run"). Вношу его в планы на весну!».

  • Gucci x Disney

  • Levi's XX Chino

  • Кадр из сериала «Беги» («Run»)

  • «Выбор директора. Эрмитаж», Михаил Пиотровский

  • Louis Vuitton

Александра Генералова

Редактор. Искусство

«Вместо очередной комедии с Милошем Биковичем, собираюсь на закрытый показ первого полнометражного фильма "Дочь рыбака" художницы-сказочницы Юлдус Бахтиозиной. Показ намечен в галерее Anna Nova на апрель, одновременно с открытием выставки кокошников и других головных уборов, которые Юлдус сама создавала специально для картины в своей мастерской. В "Дочери рыбака" снялась самая известная "олдушка" Валентина Ясень, саундтрек написала группа Shortparis, а среди множества съемочных локаций фигурирует бассейн с мозаикой 1960–70-х и Музей советских игровых автоматов — посвящение киносказкам Михаила Ромма обещает стать новым арт-хаусным (а может и массовым) хитом.

В перерывах между вернисажами надеюсь полистать талмуд о советском интерьере Soviet Design. From Constructivism to Modernism 1920–1980 — 400-страничный альбом на английском языке уже поступил в продажу в магазин "Подписные издания". Об ­изящных модернистских стелажах и диванах написали Кристина Краснянская, хозяйка московской галереи Heritage, а также кандидат наук и преподаватель Академии Штиглица Александр Семенов.

Самая большая надежда весны — Эрмитаж. Отдел современного искусства под руководством Дмитрия Озеркова пробудился ото сна и делает три громких выставки, кульминация — персональный проект арт-провокатора Марка Куина в залах античной скульптуры. Еще две премьеры ждем из Азии. Молодые корейские художники покажут панк-рок и абстрактный хип-хап, а китайский мэтр Чжан Хуань поставит в Николаевском зале 40-метровый портрет членов коммунистической партии КНР, выполненный из пепла — художник собрал его в буддийских монастырях.

Вместо закрытой на карантин Венеции в этом мае едем в соседнюю Латвию: биеннале RIBOCA в Риге и курортной Юрмале проходит всего лишь второй раз, но уже попала в must-see лист кураторов, коллекционеров и арт-критиков. Contemporary-art-парадом в этом году командует экс-куратор парижского Palais de Tokyo Ребека Ламарш-Вадель, а концепция биеннале строится вокруг поэтической строчки Мары Залите "И вдруг все расцвело"».

  • Юлдус Бахтиозина

  • Soviet Design. From Constructivism to Modernism 1920–1980

  • Марк Куинн, «Беременная Элисон Лаппер»

  • Loewe

Саша Иорданов

Редактор. Еда

«Команда великих El Copitas Bar взялась за организацию первой в России коктейльной недели — Saint-Petersburg Cocktail Week. И, кажется, это будет что-то грандиозное. За семь дней в Петербурге проведут десятки презентаций, семинаров и вечеринок, но главное, в город с гастролями приедут продвинутые бартендеры со всего мира. Я рассчитываю выпить лучший в моей жизни "Веспер" из рук Аго Перроне — главного миксолога лондонского The Connaught Bar, занимающего второе место в рейтинге The World's 50 Best Bars.

Больше всего на свете люблю сказки, а потому очень жду мартовской премьеры "Пиноккио" Маттео Гарроне. Кто читал оригинальную "Историю деревянной куклы" Коллоди, знает — нашему "Буратино" достался от нее базовый сюжет, но не интонация, полная грусти и тоски по подлинной человечности. Фильм, надеюсь, сумеет эту интонацию передать, — автор безжалостной "Гоморры" и невероятного "Догмэна" в этом большой мастер.

При первой возможности планирую оказаться в хельсинкском музее Amos Rex, где всю весну идет выставка Generation 2020. Показывают искусство не просто молодых, а прямо-таки юных художников, которых от детства отделяет полшага. Восемьдесят отобранных в результате масштабного конкурса подростков с помощью всех мыслимых техник высказывают свое отношение к миру настоящего: судя по картинкам в "Инстаграме" и впечатлениям знакомых, выходит у них не менее убедительно, чем у Греты Тунберг в ООН.

Не забываю про июньский Gourmet Days — на текущий момент лучший гастрономический фестиваль в Петербурге, в рамках которого с гастролями приезжают звездные шефы. Поговаривают, что в этот раз нас посетит великий Массимо Боттура, но это, как водится, не точно. Зато точно будет ужин Атанасиоса Каргатзидиса — шефа и владельца бейрутского ресторана Baron, который творит настоящие восточные чудеса. Часто вам, например, случалось есть фаршированные суджуком финики? Вот и мне — нет».

  • Команда El Copitas Bar

  • Palm Angels

  • Venla Huhtinen. The Baltic Sea Afterparty

  • Фильм «Пиноккио»

Елена Анисимова

Редактор. Культура

«Дать дорогу весне планирую весело и экологично: с шоппером, на котором мартовский кот издает вопль радости (ведь в феврале мы не доставали чернила и не плакали, ура!), и складной экокружкой для кофе с собой, которая легко поместится и в самый миниатюрный клатч. А чтобы в межсезонье не одолели инфлюэнции, буду по-ахматовски переодевать на правую руку с левой перчатку M_U_R с цветочным принтом и носить их же балаклаву вместо медицинской маски.

Этой весной междисциплинарность по-прежнему в тренде. Поэтому буду читать о кино – красивейший альбом критика Тома Шона "Мартин Скорсезе. Главный 'гангстер' Голливуда и его работы". Как родного, встречу в мартовском прокате и Григория Добрыгина с его режиссерским дебютом Sheena667. Ну а если что-то пойдет не так, всегда есть ре-релизы "Сладкой жизни" и "8 1/2". В апреле хор musicAeterna Теодора Курентзиса исполнит в Капелле "Концерт для хора" Альфреда Шнитке на стихи армянского поэта Средневековья Григора Нарекаци.

Для поклонников классики советской — в Ленсовета "Утиная охота" ученика Бутусова Романа Кочержевского, французской — в Александринке "Нана" Эмиля Золя в постановке эксцентричнейшего Андрия Жолдака, русской — в "Приюте комедианта" "Русская классика": да, режиссер-постмодернист Дмитрий Волкострелов нацелился сразу на весь литературный Золотой век.

В МДТ у Яны Туминой вышел невероятно трогательный спектакль "Где нет зимы". Он поможет продержаться до апреля, когда (верю!) Лев Абрамович Додин покажет свою версию "Братьев Карамазовых"».

  • Перчатки M_U_R

  • Chanel

  • Балаклава M_U_R

  • «Мартин Скорсезе. Главный "гангстер" Голливуда и его работы», Том Шон

  • Яна Тумина

Ксения Морозова

Редактор. Город

«Есть робкая надежда, что Петербург этой весной действительно расцветет. Возобновятся работы по благоустройству улиц и реставрации фасадов. В сквере Цоя появятся цветы и скамейки. Полным ходом идут обсуждения того, как будет меняться город: участники конкурса проектов парка "Тучков буян" сдадут свои предложения 8 мая. Жители Васильевского острова на сессиях соучаствующего проектирования обсудят будущее набережной Смоленки. А "Твой бюджет" проведет экспертизу предложенных инициатив (их в этом году почти 7 000). Откроется велосезон-2020 — и хотя городские власти, очевидно, сменили милость по отношению к велосипедистам на равнодушие, это совсем не повод не пересаживаться на самый полезный для вас и экологии вид транспорта.

А еще этой весной нужно будет поддержать "Фонд друзей балтийской нерпы", тот самый, который когда-то пригрел петербургскую звезду Крошика. Из-за аномально теплой зимы у них много работы: для успешного выкармливания нерпами потомства нужен лед и толстый слой снега, которых в этом году, как вы наверняка заметили, не было. Нам-то хорошо, а вот биологов Вячеслава Алексеева и Елену Андриевскую теперь ждет "эпичный спасательный сезон".

Участники проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды "Зенит" Сергеем Семаком и создательницей проекта "Деревья Петербурга" Марией Тиникой планируют заняться озеленением Адмиралтейского района и восстановить историческую аллею деревьев на канале Грибоедова — до вырубки в 1990-х эта набережная была самой зеленой в городе».

  • Владислав Алексеев, Елена Андриевская и нерпа Крошик

  • Мария Тиника

  • Stella McCartney

Фото: архивы пресс-служб

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Наташа Лыбина,
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