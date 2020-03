Редакция «Собака.ru» о планах на весну и главных покупках сезона

Редактор. Еда

«Команда великих El Copitas Bar взялась за организацию первой в России коктейльной недели — Saint-Petersburg Cocktail Week. И, кажется, это будет что-то грандиозное. За семь дней в Петербурге проведут десятки презентаций, семинаров и вечеринок, но главное, в город с гастролями приедут продвинутые бартендеры со всего мира. Я рассчитываю выпить лучший в моей жизни "Веспер" из рук Аго Перроне — главного миксолога лондонского The Connaught Bar, занимающего второе место в рейтинге The World's 50 Best Bars.

Больше всего на свете люблю сказки, а потому очень жду мартовской премьеры "Пиноккио" Маттео Гарроне. Кто читал оригинальную "Историю деревянной куклы" Коллоди, знает — нашему "Буратино" достался от нее базовый сюжет, но не интонация, полная грусти и тоски по подлинной человечности. Фильм, надеюсь, сумеет эту интонацию передать, — автор безжалостной "Гоморры" и невероятного "Догмэна" в этом большой мастер.

При первой возможности планирую оказаться в хельсинкском музее Amos Rex, где всю весну идет выставка Generation 2020. Показывают искусство не просто молодых, а прямо-таки юных художников, которых от детства отделяет полшага. Восемьдесят отобранных в результате масштабного конкурса подростков с помощью всех мыслимых техник высказывают свое отношение к миру настоящего: судя по картинкам в "Инстаграме" и впечатлениям знакомых, выходит у них не менее убедительно, чем у Греты Тунберг в ООН.

Не забываю про июньский Gourmet Days — на текущий момент лучший гастрономический фестиваль в Петербурге, в рамках которого с гастролями приезжают звездные шефы. Поговаривают, что в этот раз нас посетит великий Массимо Боттура, но это, как водится, не точно. Зато точно будет ужин Атанасиоса Каргатзидиса — шефа и владельца бейрутского ресторана Baron, который творит настоящие восточные чудеса. Часто вам, например, случалось есть фаршированные суджуком финики? Вот и мне — нет».