Аглая Тарасова: «Можно стать популярным только потому, что у тебя красивая задница – постишь ее и получаешь деньги»

Аглая, нам надо поговорить. Сейчас я предъявлю тебе за свою боль, а ты — за свою. (Смеется). Вот, пожалуйста, моя боль: ненавижу согласовывать интервью. Представь: разговариваешь с героем два часа. Два дня редактируешь текст. Отсылаешь его на согласование. А герой (или его пресс-агент!) возвращает в редакцию не живое интервью с массой захватывающих фактов, а пресс-релиз. И из моего текста вырезано и вычеркнуто все, что я выуживала из героя — будь то актер или бизнесмен. Это что за порочная практика, у вас так, знаменитостей, принято?

Ну раз ты сама начала, давай по панку! Я так сразу тебе и скажу: давать интервью — это мучение! (Смеется.). У меня сейчас вышли подряд два фильма — «Марафон желаний» и «Лед 2». За месяц — тридцать интервью. Причем некоторые вообще без контакта с журналистом. Мне присылали вопросы, а я наговаривала аудиосообщения. При этом сейчас я снимаюсь под Петербургом в новом военном проекте, и времени нет совсем, как и сотовой связи на площадке. Вот ты жалуешься на согласование, но посмотри на ситуацию моими глазами: мне присылают текст на утверждение, а там просто расшифровка моего аудио без намека на редактуру. Знаки препинания не расставлены, через слово — орфографические ошибки, про местами ускользающий смысл я вообще промолчу. И я понимаю, что если не исправить самой, то так все и пойдет в печать. Самый ужас — все вопросы одинаковые. Все! «Что вы почувствовали, когда прочитали сценарий?», «Расскажите случай со съемочной площадки?», «Как вам работалось с этим режиссером?». В какой-то момент я обрадовалась уже просто тому, что меня спросили, что я думаю о последней оскаровской церемонии — хоть что-то новое можно было сказать.

В моем идеальном мире где-то там на голливудских холмах обитают интервьюеры, которые обсуждают с героем поэтику крупного плана у Бергмана.

Такие есть, но их очень мало. Например, когда в прокат вышел фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли, его сопровождала мощнейшая пиар-кампания. А потом какие-то умельцы в сети вырезали из всех интервью актрисы одну и ту же фразу, которую она повторила раз, наверное, сорок, и смонтировали в видео, моментально превратившееся в мем. Я смотрела и мне казалось: ну какая глупая женщина! А сейчас понимаю, что с ней сделали, — и такое сочувствие испытываю! Я даже мысленно перед ней извинилась. Представь, идешь ты по красной дорожке , тебя десять раз останавливают и задают один и тот же вопрос. Ты в жутком зажиме, нервничаешь, еще и туфли жмут, но отвечаешь всем подряд : режиссера полюбила, прочитав сценарий, сначала была в шоке, потом поняла его оригинальность. И если все это нарезать, то получится как у Леди Гага.