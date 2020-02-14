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Петербурженка и авторка телеграм-канала о моде «Булочка с переулочка» Лима Липа рассказала, за что стоит обожать Неделю моды в Нью-Йорке.
Показ в универмаге, дайверсити и обувь из секонд-хэнда: ключевые тренды и важные шоу Недели моды в Нью-Йорке
Стремление к разнообразию
Неделю моды в Нью-Йорке постоянно критикуют — вульгарная, недостаточно современная, скучная. И этот год не исключение. Да, общая тенденция показов — it’s so last season. Многие дизайнеры использовали анималистичный и цветочный принты, яркие цвета, стразы и деним, но это приемы, к которым прибегают из сезона в сезон. В качестве нового тренда я выделила бы пончо и кейпы, которые стали ключевой вещью у многих брендов. Но куда более заметным и широким стал тренд на разнообразие. Что мы сможем сказать про моду 2020-ого года, спустя десятилетия? Какая она? Да самая разная, и в этом ее особенность.
Любишь минимализм? The Row, Proenza Schouler и Bevza – одни из лучших в этом сегменте. Впереди важное светское мероприятие? Окей, Tom Ford, Vera Wang, Oscar de la Renta, Rodarte предлагают отличные коктейльные и вечерние платья. Хочется викторианской романтики? Brock Collection сделали целую коллекцию в этом стиле. Нужно собрать расслабленный образ на каждый день? У Coach, Rag & Bone, Michael Kors, Palm Angels, Sandy Liang есть, из чего выбрать.
Помимо разнообразия в стилях одежды, трудно не заметить стремление брендов к дайверсити. Да, почти на каждом показе появились сестры Хадид (и, не можем не отметить, петербургская модель Алина Болотина — прим.ред.), но кроме них было много моделей разных национальностей, форм и возрастов. Конечно, это маркетинговые ходы со стороны брендов для привлечения широкой аудитории, но какая разница, если этот маркетинг позволяет нам формировать здоровое общество?
От апсайклинга и минимализма до показов в магазине и обуви из сэконд-хэнда
Отсмотрев все коллекции Недели моды в Нью-Йорке, я выбрала пять показов и дизайнеров, которые понравились больше всего.
Collina Strada
Создательница бренда Хиллари Тэймур – финалистка CFDA/Vogue Fashion Fund 2019 года. Коллекция с ироничным названием «Garden Hoe» была посвящена садоводству и отразила ключевые особенности моды нашего времени. Хиллари сторонница разумного потребления, дайверсити и устойчивого развития. В коллекции она использовала ткань из лепестков роз, выкрашенную и запечатанную вручную. Из такой ткани создано 60% коллекции, как говорит Теймур, сегодня это устойчивый вид шелка.
Остальные 40% коллекции сделаны с помощью апсайклинга (моделирование новых вещей из бывшей в употреблении одежды) или из остатков тканей в магазинах, которые часто никому не нужны и могут отправиться на свалку. Мне импонирует осознанность команды Collina Strada, позитивный подход и вера в устойчивое развитие модной индустрии. К тому же я неравнодушна к тай-дай технике и пестрым принтам.
The Row
Круто, что сестры Олсен, создавая коллекции, продолжают гнуть свою линию. Лозунги, мемы, политики, утрирование и прочие тренды? Спасибо, не нужно. Глубокие цвета, чистота и простота форм – то, что мы видим на подиумах The Row из коллекции в коллекцию. В этот раз инсталляция американской художницы и скульпторки Беверли Пеппер стала центральной частью шоу бренда. Работы Пеппер отражают эстетику The Row: легкость, расслабленность и парадоксальная сила.
Vaquera
У показа Vaquera в этом году интересная история: шоу могло не состояться по простой причине — у марки не хватало финансовых ресурсов на показ. Но в последний момент пиарщикам Vaquera удалось договориться с Dover Street Market о проведении показа на их площадке. К сожалению, часто бывает, что бренды, которые ценятся внутри узкого круга модного сообщества, коммерчески не успешны. Что с этим делать? Не знаю.
Marc Jacobs
У меня так много эмоций по поводу показа Марка Джейкобса! Посмотрите обязательно его в записи, если еще не успели. Потрясающая хореография танцовщицы Кароль Армитаж, которую в 80-х называли панк-балериной, никто не оставит равнодушным. Шоу Marc Jacobs было похоже на митинг — манифесты женщин читались в их движениях, походке, танце. Образы были киношными, а сам показ — театральное представление. Закончился он тоже показательно: модели выстроились в линию, Марк Джейкобс топнул ногой и свет погас.
Eckhaus Latta
Дизайнеры Eckhaus Latta хотят, чтобы у каждой вещи в коллекции был долгий жизненный путь, поэтому они сосредоточились на ремесле и экспериментах с техниками покраски и пошива. Что касается вклада бренда в устойчивое развитие, Eckhaus Latta сотрудничали в рамках показа с The RealReal (сайт повторной продажи вещей), взяв у платформы обувь для шоу, которую после снова выставят на продажу. Кстати, в Петербурге (да и в Москве, что уж там) из-за нехватки финансовых ресурсов и слабо развитого рынка моды мы изначально более sustainable. Просить моделей брать на показ личную обувь – обычная практика.
Фото: vogue.com
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