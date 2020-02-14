Показ в универмаге, дайверсити и обувь из секонд-хэнда: ключевые тренды и важные шоу Недели моды в Нью-Йорке

Любишь минимализм? The Row, Proenza Schouler и Bevza – одни из лучших в этом сегменте. Впереди важное светское мероприятие? Окей, Tom Ford, Vera Wang, Oscar de la Renta, Rodarte предлагают отличные коктейльные и вечерние платья. Хочется викторианской романтики? Brock Collection сделали целую коллекцию в этом стиле. Нужно собрать расслабленный образ на каждый день? У Coach, Rag & Bone, Michael Kors, Palm Angels, Sandy Liang есть, из чего выбрать.

Не без давления общественности, но дизайнеры вспомнили, что одежду носят не только молодые, стройные и высокие.

Помимо разнообразия в стилях одежды, трудно не заметить стремление брендов к дайверсити. Да, почти на каждом показе появились сестры Хадид (и, не можем не отметить, петербургская модель Алина Болотина — прим.ред.), но кроме них было много моделей разных национальностей, форм и возрастов. Конечно, это маркетинговые ходы со стороны брендов для привлечения широкой аудитории, но какая разница, если этот маркетинг позволяет нам формировать здоровое общество?