«Собака.ru» запускает онлайн-голосование конкурса «Новые имена в моде-2020» – мы ищем нового Ральфа Лорена и Кристобаля Баленсиагу. В результате предварительного отбора редакции среди огромного количества заявок были выбраны 250 самых интересных, креативных и – главное! – корректно заполненных. Отдать голос за лучшего дизайнера одежды или аксессуаров можно на сайте fashion.sobaka.ru до 13 марта включительно.
«Собака.ru» запускает онлайн-голосование конкурса «Новые имена в моде-2020»
-
Настя Ножина @nojinasty — стилист, фэшн-консультант. На Насте: пальто, топ, велосипедки и юбка Olga Maki (все — Olga Maki), сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel (Chanel)
-
Вика Портфолио @victoriaportfolio — YouTube-, Instagram-и лайфстайл-блогер. На Вике: свитер, платок и шорты Private Couturier (все — Private Couturier), босоножки Dries Van Noten, очки Kuboram (все — ДЛТ)
-
Женя Сероусова @_serous_ — научный сотрудник и куратор отдела современных течений Русского музея, основатель образовательного проекта Maison25. На Жене: шапка, топ и брюки — M_U_R (все — M_U_R), кроссовки Balenciaga (ДЛТ)
Участники конкурса «Новые имена в моде-2020» не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Конкурсанты, подозреваемые в накрутке, будут сняты с этапа без дополнительных объяснений. Через три дня после после окончания онлайн-голосования, 16 марта, мы объявим его победителя. Еще девять финалистов конкурса выберет экспертный совет – состав будет объявлен отдельно – во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.