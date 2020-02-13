«Собака.ru» запускает онлайн-голосование конкурса «Новые имена в моде-2020»

Участники конкурса «Новые имена в моде-2020» не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Конкурсанты, подозреваемые в накрутке, будут сняты с этапа без дополнительных объяснений. Через три дня после после окончания онлайн-голосования, 16 марта, мы объявим его победителя. Еще девять финалистов конкурса выберет экспертный совет – состав будет объявлен отдельно – во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской.

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