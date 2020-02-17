«Собака.ru» открывает пять новых девушек из Петербурга, о ком пока никто не знает, но совсем скоро это может измениться. Среди них — маркетологи, арт-эксперты, дизайнеры, коллекционеры винтажа и даже те, кому только предстоит выбрать свое призвание. Что их объединяет? Те самые «петербургские семьи», о которых вы наверняка слышали, а они — родились!
Знакомьтесь, пять девушек из Петербурга не старше 26-ти, о которых скоро будут говорить все
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Рубашка Gucci (ДЛТ)
Анастасия Прохорова
26 лет
Дочь Ирины Прохоровой, генерального директора компании Taleon Princeps (в ее состав входит комплекс исторических зданий в 300 метрах от Дворцовой площади и «Талион Империал Отель»), получила диплом по межкультурной коммуникации на филфаке СПбГУ, затем — MBA по международному маркетингу (направление «Бизнес-администрирование») в EU Business School в Мюнхене, а теперь ушла в пиар. Занимается продвижением бара «812»: прописывает рекламные стратегии, ведет SMM, организовывает ивенты и даже помогает с обновлением интерьера (сейчас в заведении на Жуковского как раз ведутся работы).
Кроме того, Прохорова-младшая намерена сделать свой вклад в защиту экологии: «Кричать “Все должно быть по-другому” не имеет смысла. Мне ближе работа создателей Greenmap, организации «РазДельный сбор» или сервисов экотакси. Надеюсь, и я смогу быть чем-то полезна». А пока в свободное время Настя выступает в роли концертного агента для друга Алексея Жидковского: дива инстаграма и блогер от бога недавно начала карьеру диджея.
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Платье и кардиган YSL
Елизавета Климко
22 года
Магистр в области современных искусств, выпускница Sotheby’s Institute of Art и факультета свободных искусств и наук СПбГУ рассказывает, что родители с детства водили ее по музеям Петербурга и часто путешествовали, чтобы показать дочери главные арт-институции мира от Центра Жоржа Помпиду до «Альбертины». Так что когда настало время определяться с будущей профессией, Лиза не смогла согласиться с волей отца — заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. Мечникова Николая Климко — и стать врачом, а выбрала контемпорари.
Теперь Климко мечтает получить опыт в крупном аукционном доме, таком как Phillips или Sotheby’s, и попробовать себя в роли куратора, чтобы создать выставку, которая даст зрителю новый опыт взаимодействия с произведениями. Например, как это делают в нью-йоркском Dia Beacon: «Это уникальный музей в здании бывшего завода. Его перестроили под арт-пространство, сохранив огромные залы, наполненные светом и воздухом. Такое место идеально для стальных конструкций Ричарда Серра или флуоресцентных инсталляций Дэна Флавина».
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Платье Maje, рубашка Sandro (все — Au Pont Rouge), мюли Balenciaga, очки Tom Ford (все — ДЛТ)
Варвара Яковлева
24 года
Дочка фэшн-иконы Виктории Шеляговой ворвалась в петербургскую светскую хронику прошлой осенью, когда появилась в черном облегающем платье на балу ювелира Петра Аксенова в Музее Фаберже. Однако мы следили за Варварой задолго до ее возвращения в родной город. Выпускница школы-интерната МИД России — о годах учебы в которой девушка вспоминает как о «важном и приятном этапе в жизни» — признается, что считает себя «дамой, парящей в облаках», до сих пор ищет свое призвание, а пока предстает моделью в съемках ресейл-платформы Oskelly (российский аналог мирового Vestiaire Collective) и готовит к открытию в феврале магазин селективного винтажа (стилизованный под советскую квартиру!) на Садовой, 60, в котором соберет как архивные Louis Vuitton, Ellesse и Lancaster, так и неизвестные бренды.
Тем не менее на пути к себе Варя уже успела сделать важные выводы: «С мамой мы, конечно, прошли нелегкий путь, но теперь наши отношения стали крепче. Наверное, мы обе выросли. Я очень благодарна ей и Олегу (Варин отчим и владелец Ritual.ru) за то, что они меня поддерживают — принимают такой, какая я есть».
Екатерина Куксенайте-Бугаева
16 лет
Казалось бы, куда податься дочери художника Сергея Бугаева-Африки и куратора Ирены Куксенайте, как не в волшебный мир искусства или, например, в синему — Сергей и Ирена сыграли роли в важнейшем фильме перестройки «АССА» режиссера Сергея Соловьева. Да, Катя захаживала в академию «Киноостров», но художественную школу, например, бросила, когда до выпуска оставалось три месяца, и теперь не прочь стать биологом (пока тренируется — выращивает на подоконнике тимьян и базилик) или лингвистом (уже два года учит японский и настроена на переезд в Токио).
Могла бы продолжить семейную династию — Артур Элгорт снимал Ирену для американского Vogue с супермоделью Кристи Тарлингтон, но к карьере в моде Катя относится практично: дебютировала в показе Tatyana Parfionova, снимается для концепт-стора DayNight, от предложений букеров о профессиональном сотрудничестве отказывается. Куда смотрит Алессандро Микеле? Уверены, сайт models.com скоро научится писать фамилию Kuksenayte!
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Пиджак Balenciaga (ДЛТ), ботильоны Saint Laurent, брюки OLGA CHERNOSCHEKOVA DESIGN
Ольга Чернощекова
23 года
Дочь основательницы закрытого ателье Елены Кубрак (собирала в тур Земфиру, а также работала с Ренатой Литвиновой и Татаркой) и скульптора Александра Чернощекова (бюсты советских вождей его работы стоят дома у Арнольда Шварценеггера, а памятник «Военным дрессировщикам» — в парке «Сосновка») рассказывает, что в фэшн, а точнее — на кафедру дизайна костюма в СПбГУТД, она пришла потому, что кроме вечеринок ее, на тот момент одиннадцатиклассницу, действительно интересовала только одежда. Затем были финал конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» и участие в фэшн-виках в Лондоне, Будапеште, Кракове, Москве, Токио и Милане.
Коллекцию «Патриот» мы смело можем назвать авангардистской: «Я создала комбинезоны с балаклавой из удостоверений МВД России, а на дубленках напечатала цитаты из второй статьи Конституции России — там написано, что человек, его права и свободы — это высшая ценность, а государство обязано их защищать. Свою работу я делаю по максимуму — использую новаторские техники обработки искусственной кожи и меха, придумываю сложный крой, а также разрабатываю авторские принты». Чернощекова стилизует клипы и подбирает образы молодым артистам — Тосе Чайкиной, «Френдзоне» и Favlav.
Текст: Маргарита Шмакова
Фото: Ксения Каргина
Стиль: Виктория Чураева
Визаж и волосы: Алена Кондратьева
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