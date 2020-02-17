Знакомьтесь, пять девушек из Петербурга не старше 26-ти, о которых скоро будут говорить все

Анастасия ­Прохорова

26 лет

Дочь Ирины Прохоровой, генерального директора компании Taleon Princeps (в ее состав входит комплекс исторических зданий в 300 метрах от Дворцовой площади и «Талион Империал Отель»), получила диплом по межкультурной коммуникации на филфаке СПбГУ, затем — MBA по международному маркетингу (направление «Бизнес-администрирование») в EU Business School в Мюнхене, а теперь ушла в пиар. Занимается продвижением бара «812»: прописывает рекламные стратегии, ведет SMM, организовывает ивенты и даже помогает с обновлением интерьера (сейчас в заведении на Жуковского как раз ведутся работы).

Кроме того, Прохорова-младшая намерена сделать свой вклад в защиту экологии: «Кричать “Все должно быть по-другому” не имеет смысла. Мне ближе работа создателей Greenmap, организации «РазДельный сбор» или сервисов экотакси. Надеюсь, и я смогу быть чем-то полезна». А пока в свободное время Настя выступает в роли концертного агента для друга Алексея Жидковского: дива инстаграма и блогер от бога недавно начала карьеру диджея.