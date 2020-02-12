На февральской обложке «Собака.ru» настоящая команда супергероев Анны Семак (читайте ее интервью здесь): студенты центра «Антон тут рядом» Саша Слесарев, Алия Тенишева и Андрей Цырцанов, брат и сестра из Камеруна Адриан и София Тиам, балерина Ульяна У, актер Дани Гембе и дочери Анны Илария и Таня – все юные, талантливые, смелые и влюбленные в жизнь.
Команда Анны Семак — еще 9 героев февральской обложки
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На Дани: парка Givenchy, кардиган и футболка Acne Studios, брюки Burberry, кеды Nike. На Аларии: жакет Celine, блуза See by Chloè, джинсы и челси Burberry. На Анне: серьги, кольца и браслет Mercury, платье Bottega Veneta, сабо Balenciaga. На Тане: свитер Givenchy, джинсы Ralph Laurent. На Ульяне: кейп, жилет и джинсы Burberry. На Софии: плащ Iro, джемпер See by Chloè, джинсы Dolce & Gabbana, кроссовки Gucci. На Андрее: плащ Dries Van Noten, толстовка Burberry, джинсы Versace (все – ДЛТ)
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Ветровка Balenciaga, джемпер Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Саша Слесарев, студент центра «Антон тут рядом»
Настоящий активист проекта «Антон тут рядом». Он создает мультфильмы, занимается музыкой, играет в футбол. В центре нет человека, с которым бы он не подружился — куда бы Саша ни вошел, он громко здоровается со всеми: «Добррррый день!» Он много путешествует с семьей и к поездкам относится скрупулезно, самостоятельно выбирая города и маршруты. Со студентами центра «Антон тут рядом» — Сашей, а также Алией Тенишевой и Андреем Цырцановым — знакомит куратор программы для подростков Татьяна Бальчукова
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Парка Dries Van Noten, джемпер Celine (все — ДЛТ)
Алия Тенишева, студентка центра «Антон тут рядом»
Веселая девочка с огромными глазами, ее стихия — музыка, но взгляды на жизнь широкие. Ей нравится учиться новому, она по-настоящему любит жизнь и легко знакомится с людьми, которые попадают под ее очарование.
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Толстовка Burberry (ДЛТ)
Андрей Цырцанов, студент центра «Антон тут рядом»
Надежный и чуткий друг, всегда готов выручить в трудную минуту. Мечтает стать программистом, но при этом у него есть удивительный талант к танцу. На вопрос о том, где он так научился танцевать, Саша отвечает коротко «просто я крутой». Не поспоришь!
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Кейп, жилет и джинсы Burberry (все — ДЛТ)
Ульяна У
Уле семь лет, и я не знаю, сколько надо прожить жизней, чтобы реализовать все ее таланты в абсолютно разных сферах: в танцах, рисовании, музыке. Уля — человек, который с детства отличает барокко от ренессанса и из подручных материалов за пять минут делает костюм в историческом стиле для своих игр. Сейчас она занимается балетом в школе «Айседора», говорит по-русски и по-китайски (по-китайски, правда, хуже), хочет выучить французский. Главной любовью в ее жизни стала верховая езда, она оказалась прирожденной наездницей. Наша конюшня для занятий — «Кентаврик» при Российском обществе инвалидов, — место невероятной доброты к людям и животным. Теперь Уля мечтает о своей конюшне, жизни за городом и о том, чтобы все инвалиды стали здоровыми. Иногда мне кажется, что она старше и мудрее меня. Уля — самый ценный подарок в моей жизни и жизни ее папы, художника Пэншэн У. Он родился в Китае, а в 1992 году переехал в Петербург учиться в Академии художеств им. И. Е. Репина. О дочери — мама Ульяны Наталия
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На Иларии: джемпер Stone Island, платье-рубашка Burberry; на Тане: бадлон Joseph, кейп Burberry (все — ДЛТ)
Илария и Таня Семак
Таня с нами уже четыре года. За это время мы пережили немало адаптационных кризисов, опускали руки и вдохновлялись подвигами других приемных родителей. Сейчас это предсказуемый, очень ранимый и добрый человек. Мы почти не пользуемся инвалидной коляской, убедив Таню в том, что она обычный человек. Она обожает подводное плавание, серфинг, любит готовить, рисовать и мечтает заниматься боксом. Таня для нас такой же родной, любимый ребенок, как и все остальные.
Илария — это мини-я. Мы очень похожи и внешне, и характерами. Она обожает готовить и с трехлетнего возраста сидит у плиты, комбинируя в кастрюле самые сложные сочетания. Сейчас ей шесть лет. Илария умеет приготовить полноценный обед или ужин, придумывает разные соусы, салаты и смузи, жарит и печет. Ее можно запросто попросить помочь убраться дома, погулять с собакой на даче, постирать вещи. Единственное, что меня беспокоит, она ни за что не хочет знакомиться и играть с другими детьми. Ее лучшая подруга — сестра Таня. О дочерях — Анна Семак
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Джемпер Joseph (ДЛТ)
Дани Гембе
Дани двенадцать лет, и два эпитета, которые приходят в голову, когда я смотрю на него сейчас, — артистичный и трудолюбивый. В дошкольном возрасте Дани жил в Африке, на берегу Индийского океана. Люди там приветливые и отзывчивые, всегда добры к приезжим. Затем мы переехали в Россию, и тут сталкивались с разными ситуациями. Дани добрый и мягкий, поэтому избегал конфликтов, даже тех, что случались на почве расизма. Он увлекается танцами, мечтает быть певцом. А еще у Дани такой актерский опыт, что и взрослые могут позавидовать! Он уже снимался в кино («Казанова в России», «Найти мужа Дарье Климовой»), видеоклипах, рекламе. Ну и конечно, один из самых больших успехов — роль юного Маугли в мюзикле Льва Рахлина «Маугли и Лия. История любви». О Дани рассказала его мама Александра
Адриан и София Тиам
Адриану всего десять месяцев. Он позитивный и общительный, очень улыбчивый. В плохом настроении, конечно, бывает, но крайне редко. Для юного возраста у него богатейшая биография. Снимался в рекламе шоколада, товаров для новорожденных, для каталогов и детских журналов. Софии шесть — и съемочный опыт у нее такой же богатый, как у маленького брата: журналы, детские каталоги. Есть у нее и уникальный опыт — она два года прожила в Камеруне, откуда родом папа Софии и Адриана. Он прекрасно говорит и по-русски, и на родном французском, и на английском. Как раз на родине отца Софья и выучила французский. Говорит мама Валерия
Фото: Данил Ярощук
Текст: Ксения Гощицкая
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Продюсер: Ирена Азаркевич
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Татьяна Захарова
Визаж: Полина Еланская
Волосы: Евгений Зубов
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