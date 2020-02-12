Команда Анны Семак — еще 9 героев февральской обложки

Ульяна У

Уле семь лет, и я не знаю, сколько надо прожить жизней, чтобы реализовать все ее таланты в абсолютно разных сферах: в танцах, рисовании, музыке. Уля — человек, который с детства отличает барокко от ренессанса и из подручных материалов за пять минут делает костюм в историческом стиле для своих игр. Сейчас она занимается балетом в школе «Айседора», говорит по-русски и по-китайски (по-китайски, правда, хуже), хочет выучить французский. Главной любовью в ее жизни стала верховая езда, она оказалась прирожденной наездницей. Наша конюшня для занятий — «Кентаврик» при Российском обществе инвалидов, — место невероятной доброты к людям и животным. Теперь Уля мечтает о своей конюшне, жизни за городом и о том, чтобы все инвалиды стали здоровыми. Иногда мне кажется, что она старше и мудрее меня. Уля — самый ценный подарок в моей жизни и жизни ее папы, художника Пэншэн У. Он родился в Китае, а в 1992 году переехал в Петербург учиться в Академии художеств им. И. Е. Репина. О дочери — мама Ульяны Наталия