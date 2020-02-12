18+

О феминизме, зоозащитниках и Грете Тунберг: Жан-Поль Готье дал интервью Ксении Собчак

Жан-Поль Готье стал гостем ютуб-программы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». Дизайнер рассказал, какую роль играет социальная позиция в современной моде, вспомнил, как зоозащитники облили краской вещи из его коллекции, придумал наряд для Греты Тунберг и оценил анекдот про Кельвина Кляйна. 

 

Частью интервью стала игра «Кто самый красивый?» – Готье нужно было выбрать самого привлекательного человека из предложенных вариантов (в неравной схватке с Little Big победил Анатолий Вассерман). Кроме того, Собчак спросила дизайнера, с кем он хотел бы сделать ретроспективу в музее Виктории и Альберта (с Мартином Марджелой и Коко Шанель), нравится ли ему стиль русских людей (да, особенно мужские прически с выбритыми висками) и  кого он хотел бы видеть в качестве новой музы (Билли Айлиш – отличный вариант). 

Ранее гостем ютуб-шоу Карена Шаиняна «Straight talk with gay people» стал Билли Портер, а модель из Петербурга Мария Скокова приняла участие в подкасте Саши Сергеевой «Разденься»

Фото: социальные сети

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты