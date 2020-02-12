О феминизме, зоозащитниках и Грете Тунберг: Жан-Поль Готье дал интервью Ксении Собчак

Частью интервью стала игра «Кто самый красивый?» – Готье нужно было выбрать самого привлекательного человека из предложенных вариантов (в неравной схватке с Little Big победил Анатолий Вассерман). Кроме того, Собчак спросила дизайнера, с кем он хотел бы сделать ретроспективу в музее Виктории и Альберта (с Мартином Марджелой и Коко Шанель), нравится ли ему стиль русских людей (да, особенно мужские прически с выбритыми висками) и кого он хотел бы видеть в качестве новой музы (Билли Айлиш – отличный вариант).