Жан-Поль Готье стал гостем ютуб-программы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». Дизайнер рассказал, какую роль играет социальная позиция в современной моде, вспомнил, как зоозащитники облили краской вещи из его коллекции, придумал наряд для Греты Тунберг и оценил анекдот про Кельвина Кляйна.
О феминизме, зоозащитниках и Грете Тунберг: Жан-Поль Готье дал интервью Ксении Собчак
Частью интервью стала игра «Кто самый красивый?» – Готье нужно было выбрать самого привлекательного человека из предложенных вариантов (в неравной схватке с Little Big победил Анатолий Вассерман). Кроме того, Собчак спросила дизайнера, с кем он хотел бы сделать ретроспективу в музее Виктории и Альберта (с Мартином Марджелой и Коко Шанель), нравится ли ему стиль русских людей (да, особенно мужские прически с выбритыми висками) и кого он хотел бы видеть в качестве новой музы (Билли Айлиш – отличный вариант).
Ранее гостем ютуб-шоу Карена Шаиняна «Straight talk with gay people» стал Билли Портер, а модель из Петербурга Мария Скокова приняла участие в подкасте Саши Сергеевой «Разденься».
Фото: социальные сети
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