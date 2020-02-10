Петербурженка Мария Скокова стала героиней подкаста о моде «Разденься»

Маша рассказала, что любит вышивать крестиком (в свободное от показов время), ценит дружеские отношения с Николя Жескьером и гордится, что креативный директор подписан на нее в Instagram. За сорок минут девушки успели обсудить работу с брендами на эксклюзиве (Маша уже пятый год сотрудничает с Louis Vitton), подарки от Домов моды (история о том, как Philipp Plein выдал зарплату вещами) и статус cover girl (спойлер: петербурженка относится к нему спокойно). Полную версию подкаста ищите здесь.

Фото: социальные сети

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