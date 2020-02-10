Алина Болотина, модель из Петербурга и героиня декабрьской обложки нашего журнала, приняла участие в двух показах Недели моды в Нью-Йорке: в субботу девушка появилась на подиуме Longchamp, а в воскресенье – на шоу Jason Wu. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.
Алина Болотина из Петербурга приняла участие в двух показах Недели моды в Нью-Йорке
Шоу Longchamp прошло на 25-ом этаже небоскреба Hudson Commons. Креативный дизайнер Софи Делафонтен хотела передать в осенней коллекции бренда вайб 70-х – эпохи sportswear и кюлотов. Алина вышла на подиум как раз в последних, стилизованных с пиджаком в полоску и свитером на молнии.
Джейсон Ву искал вдохновение в работах живописца Эгона Шиле и экзотических орхидеях – отсюда насыщенные цвета и обтекаемые формы (в том числе юбка-карандаш с разрезами и блузка ярко-розового оттенка на петербургской модели). Напомним, ранее Алина снималась в лукбуке Stella McCartney, была лицом линейки украшений Christian Dior и работала с Dolce & Gabbana и Dries Van Noten.
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