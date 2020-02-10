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Афтепати «Оскара-2020»: 45 самых классных образов красной дорожки

После получения статуэток гости, переодевшись, отправились на афтепати, где их ждали те, кто не присутствовал на основной церемонии. Напоминаем, что список победителей премии «Оскар-2020» уже здесь, а ниже – лучшие образы на дорожке Vanity Fair.

  • Ким Кардашьян в винтажном Alexander McQueen и Канье Уэст в Dunhill

  • Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

  • Лора Дерн

  • Кейтлин Девер

  • Маргарет Куэлли

  • Кайли Дженнер

  • Джессика Альба в Atelier Versace

  • Шарлиз Терон

  • Спайк Ли

  • Расселл Уилсон и Сиара

Среди тех, кто не был замечен в театре Dolby Theatre, были сестры Кардашьян – на афтепати Ким появилась в винтажном Alexander McQueen 2003-го года, а Кендалл Дженнер – в облегающем блестящем платье в пол. Вместе с ними приехал Канье Уэст, в этом году надевший кожаный костюм от Dunhill. Успели переодеться перед дорожкой Vanity Fair Маргарет Куэлли, которая сменила платье от Prada на короткое коктейльное с рюшами и воланами, и Кейтлин Девер, отказавшаяся от расшитого стразами Louis Vuitton в пользу черного наряда с акцентами на рукавах и воротнике. 

  • Билли Айлиш

  • Билли Портер

  • Минди Калинг

  • Роузи Хантингтон-Уайтли

  • Адриана Лима

  • Синтия Эриво

  • Хантер Шефер в Givenchy

  • Элизабет Бэнкс в Badgley Mischka

  • Лили Рейнхарт в Marc Jacobs

  • Трэйси Эллис Росс в Zuhair Murad

Переоделся и Билли Портер (у него один образ лучше другого), и Билли Айлиш (ее костюм, пришедший на смену логомании Chanel напоминает образ с «Грэмми-2020»). Отказался от смены образа Спайк Ли – в память о Коби Брайанте режиссер пришел на церемонию и афтепати в цветах Lakers и с номером «24» на пиджаке (обратите внимание на обувь – это кроссовки, которые сделал баскетболист в рамках коллаборации с Nike в 2014 году).

  • Пон Чжун Хо

  • Оливия Уайлд в Fendi

  • Риз Уизерспун

  • Хэйли Бибер

  • Крисси Тайген в Georges Hobeika и Джон Ледженд в Gucci

  • Педро Альмодовар

  • Адриана Лима

  • Лили Олдридж в винтажном Gucci

  • Антонио Бандерас и Николь Кемпел

  • Сандра О

Одними из последних на афтепати приехали Пон Чжун Хо, который получил четыре статуэтки за фильм «Паразиты», Грета Гервиг (в этом году без побед в номинациях), и Лора Дерн, ставшая благодаря «Брачной истории» лучшей актрисой второго плана – все в черном. Как и на красной дорожке «Оскара», многие гости выбрали для Vanity Fair белые наряды: Адриана Лима в топе и юбке в стиле 90-х, Лили Олдридж в винтажном Gucci, Габриэль Юнион в Giambattista Valli, Винни Харлоу в total white.

  • Грета Гервиг

  • Флоренс Пью

  • Винни Харлоу

  • София Вергара в Dolce & Gabbana 

  • Реджина Кинг

  • Кейт Хадсон

  • Том Форд

  • Донателла Версаче

  • Лина Уэйт в Richfresh

  • Габриэль Юнион в Giambattista Valli 

Флоренс Пью надела золотое платье, подол которого был похож кольчугу, Крисси Тайген платье с разрезом на ноге Georges Hobeika (невольно вспоминается мем с Анджелиной Джоли), Лесли Манн – переливающийся Monique Lhuillier. Из России, помимо Филиппа Киркорова, активно постившего stories с церемонии, на афтепати появилась и Мария Шарапова в простом платье в пол салатового цвета. 

  • Лесли Манн в Monique Lhuillier

  • Ава Дюверней в APM Monaco

  • Каролина Куркова

  • Кейт Босуорт

  • Мария Шарапова

Фото: rexfeatures.com

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Наташа Лыбина,
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