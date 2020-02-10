Афтепати «Оскара-2020»: 45 самых классных образов красной дорожки

Среди тех, кто не был замечен в театре Dolby Theatre, были сестры Кардашьян – на афтепати Ким появилась в винтажном Alexander McQueen 2003-го года, а Кендалл Дженнер – в облегающем блестящем платье в пол. Вместе с ними приехал Канье Уэст, в этом году надевший кожаный костюм от Dunhill. Успели переодеться перед дорожкой Vanity Fair Маргарет Куэлли, которая сменила платье от Prada на короткое коктейльное с рюшами и воланами, и Кейтлин Девер, отказавшаяся от расшитого стразами Louis Vuitton в пользу черного наряда с акцентами на рукавах и воротнике.