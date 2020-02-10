После получения статуэток гости, переодевшись, отправились на афтепати, где их ждали те, кто не присутствовал на основной церемонии. Напоминаем, что список победителей премии «Оскар-2020» уже здесь, а ниже – лучшие образы на дорожке Vanity Fair.
Афтепати «Оскара-2020»: 45 самых классных образов красной дорожки
Среди тех, кто не был замечен в театре Dolby Theatre, были сестры Кардашьян – на афтепати Ким появилась в винтажном Alexander McQueen 2003-го года, а Кендалл Дженнер – в облегающем блестящем платье в пол. Вместе с ними приехал Канье Уэст, в этом году надевший кожаный костюм от Dunhill. Успели переодеться перед дорожкой Vanity Fair Маргарет Куэлли, которая сменила платье от Prada на короткое коктейльное с рюшами и воланами, и Кейтлин Девер, отказавшаяся от расшитого стразами Louis Vuitton в пользу черного наряда с акцентами на рукавах и воротнике.
Переоделся и Билли Портер (у него один образ лучше другого), и Билли Айлиш (ее костюм, пришедший на смену логомании Chanel напоминает образ с «Грэмми-2020»). Отказался от смены образа Спайк Ли – в память о Коби Брайанте режиссер пришел на церемонию и афтепати в цветах Lakers и с номером «24» на пиджаке (обратите внимание на обувь – это кроссовки, которые сделал баскетболист в рамках коллаборации с Nike в 2014 году).
Одними из последних на афтепати приехали Пон Чжун Хо, который получил четыре статуэтки за фильм «Паразиты», Грета Гервиг (в этом году без побед в номинациях), и Лора Дерн, ставшая благодаря «Брачной истории» лучшей актрисой второго плана – все в черном. Как и на красной дорожке «Оскара», многие гости выбрали для Vanity Fair белые наряды: Адриана Лима в топе и юбке в стиле 90-х, Лили Олдридж в винтажном Gucci, Габриэль Юнион в Giambattista Valli, Винни Харлоу в total white.
Флоренс Пью надела золотое платье, подол которого был похож кольчугу, Крисси Тайген платье с разрезом на ноге Georges Hobeika (невольно вспоминается мем с Анджелиной Джоли), Лесли Манн – переливающийся Monique Lhuillier. Из России, помимо Филиппа Киркорова, активно постившего stories с церемонии, на афтепати появилась и Мария Шарапова в простом платье в пол салатового цвета.
Фото: rexfeatures.com
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.