В Лос-Анджелесе, в театре Dolby Theatre прошла 92-ая церемония вручения премии «Оскар-2020» –редакция «Собака.ru» вела прямую трансляцию, а тут — полный список всех победителей. В перерывах между номинациями посмотрите на 40 лучших образов с красной дорожки: Шарлиз Терон в Dior, Скарлетт Йоханссон в Oscar De La Renta, Марго Робби в Chanel и другие шоустопперы вечера.
Оскар-2020: 40 лучших образов церемонии
В числе первых гостей на церемонии появился Билли Портер в Giles Deacon Couture (его наряд напомнил образ на Met Gala-2019), Билли Айлиш в Chanel (логотип был везде – от перчаток до заколки на волосах) и Джулия Баттерз в Christian Siriano, которая пришла на премию со своей едой. Марго Робби не изменила себе и в очередной раз за сезон наград позировала на красной дорожке в Chanel, Лора Дерн, получившая статуэтку за «Лучшую женскую роль второго плана», в Ralph Lauren, а Скарлетт Йоханссон в Oscar De La Renta.
Сандра О выбрала Elie Saab, украшенный рюшами, Сирша Ронан – Valentino Haute Couture с глубоким вырезом (за команду Valentino «сыграла» и Катрина Балф – тоже кутюр). Шарлиз Терон появилась в черном платье от Dior с кокетливо спущенной лямочкой (то ли случайно, то ли специально), а Кейтлин Девер в Louis Vuitton – настоящая lady in red. Образ Хоакина Феникса остается без изменений – по-прежнему смокинг Stella McCartney.
За яркие цвета проголосовали Флоренс Пью (снова Louis Vuitton!), Минди Калинг в Dolce & Gabbana, Галь Гадот кружевном Givenchy со шлейфом и Идина Мензел в J. Mendel оттенка фуксия. А Синтия Эриво (в Versace), Рене Зеллвегер (в Armani Privé) и Сальма Хайек (в Gucci) выбрали для красной дорожки белоснежные наряды.
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