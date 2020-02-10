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Оскар-2020: 40 лучших образов церемонии

В Лос-Анджелесе, в театре Dolby Theatre прошла 92-ая церемония вручения премии «Оскар-2020» –редакция «Собака.ru» вела прямую трансляцию, а тут — полный список всех победителей. В перерывах между номинациями посмотрите на 40 лучших образов с красной дорожки: Шарлиз Терон в Dior, Скарлетт Йоханссон в Oscar De La Renta, Марго Робби в Chanel и другие шоустопперы вечера.

  • Шарлиз Терон в Dior

  • Лора Дерн в Ralph Lauren

  • Сирша Ронан в Valentino Haute Couture

  • Билли Портер в Giles Deacon Couture

  • Бри Ларсон в Celine

  • Хоакин Феникс в Stella McCartney

  • Джулия Баттерз в Christian Siriano

  • Руни Мара в Alexander McQueen

  • Кристен Уиг в Valentino 

  • Реджина Кинг в Atelier Versace

В числе первых гостей на церемонии появился Билли Портер в Giles Deacon Couture (его наряд напомнил образ на Met Gala-2019), Билли Айлиш в Chanel (логотип был везде – от перчаток до заколки на волосах) и Джулия Баттерз в Christian Siriano, которая пришла на премию со своей едой. Марго Робби не изменила себе и в очередной раз за сезон наград позировала на красной дорожке в Chanel, Лора Дерн, получившая статуэтку за «Лучшую женскую роль второго плана», в Ralph Lauren, а Скарлетт Йоханссон в Oscar De La Renta.

  • Скарлетт Йоханссон в Oscar De La Renta

  • Марго Робби в Chanel

  • Грета Гервиг в Dior

  • Кейтлин Девер в Louis Vuitton

  • Пенелопа Крус в Chanel

  • Катрина Балф в Valentino

  • Жанель Монэ в Ralph Lauren

  • Сандра О в Elie Saab

  • Маргарет Куэлли в Chanel 

  • Тимоти Шаламе в Prada

Сандра О выбрала Elie Saab, украшенный рюшами, Сирша Ронан – Valentino Haute Couture с глубоким вырезом (за команду Valentino «сыграла» и Катрина Балф – тоже кутюр). Шарлиз Терон появилась в черном платье от Dior с кокетливо спущенной лямочкой (то ли случайно, то ли специально), а Кейтлин Девер в Louis Vuitton – настоящая lady in red. Образ Хоакина Феникса остается без изменений – по-прежнему смокинг Stella McCartney.

Оскар-2020: первые фото звезд красной дорожки

  • Натали Портман в Dior

  • Билли Айлиш в Chanel

  • Брэд Питт в Brioni

  • Рене Зеллвегер в Armani Privé 

  • Синтия Эриво в Versace

  • Флоренс Пью в Louis Vuitton

  • Минди Калинг в Dolce & Gabbana

  • Люси Бойнтон в Chanel

  • Галь Гадот в Givenchy

  • Джордж Маккей в Dunhill

За яркие цвета проголосовали Флоренс Пью (снова Louis Vuitton!), Минди Калинг в Dolce & Gabbana, Галь Гадот кружевном Givenchy со шлейфом и Идина Мензел в J. Mendel оттенка фуксия. А Синтия Эриво (в Versace), Рене Зеллвегер (в Armani Privé) и Сальма Хайек (в Gucci) выбрали для красной дорожки белоснежные наряды.

40 запоминающихся образов «Оскара» – с 1954 года по 2018 год

  • Камила Морроне в Carolina Herrera

  • Оливия Колман в Stella McCartney

  • Идина Мензел в J. Mendel

  • Джулия Луи-Дрейфус в Vera Wang

  • Ребел Уилсон в Jason Wu

  • Бини Фелдштейн в Miu Miu

  • Сальма Хайек в Gucci

  • Келли Мари Трэн в Schiaparelli

  • Лили Олдридж в Ralph Lauren

  • Дин-Чарльз Чапман в Celine

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Наташа Лыбина,
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