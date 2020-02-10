Оскар-2020: 40 лучших образов церемонии

В числе первых гостей на церемонии появился Билли Портер в Giles Deacon Couture (его наряд напомнил образ на Met Gala-2019), Билли Айлиш в Chanel (логотип был везде – от перчаток до заколки на волосах) и Джулия Баттерз в Christian Siriano, которая пришла на премию со своей едой. Марго Робби не изменила себе и в очередной раз за сезон наград позировала на красной дорожке в Chanel, Лора Дерн, получившая статуэтку за «Лучшую женскую роль второго плана», в Ralph Lauren, а Скарлетт Йоханссон в Oscar De La Renta.