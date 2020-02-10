В Лос-Анджелесе началась 92-я церемония «Оскар», прямую трансляцию которой редакция «Собака.ru» ведет здесь. Совсем скоро киноакадемия вручит статуэтки лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. В ожидании главной части церемонии смотрим на наряды первых гостей красной дорожки: Билли Портер в Giles Deacon Couture (напоминает, кстати, его костюм на Met Gala-2019), Зази Битц в Thom Browne, Билли Айлиш в Chanel (буквально с ног до головы!), Спайк Ли в цветах Lakers в память о Коби Брайанте, Лора Дерн в Ralph Lauren и Кейтлин Девер в Louis Vuitton.
Оскар-2020: первые фото звезд красной дорожки
-
Билли Портер в Giles Deacon Couture
-
Блэк Чайна
-
Лили Сингх в Adeam
-
Зази Битц в Thom Browne
-
Хильдур Гуднадоуттир в Chanel и Сэм Слейтер
-
Брэд Горески
-
Аврора Акснес
-
Пон Чхун-Хо
-
Джулия Баттерз
-
Реджина Кинг в Atelier Versace
-
Америка Феррера в Alberta Ferretti
-
Сигурни Уивер в Dior
-
Тоня Льюис Ли и Спайк Ли
-
Катрина Балф в Valentino
-
Лора Дерн в Ralph Lauren
-
Минди Калинг в Dolce & Gabbana
-
Билли Айлиш в Chanel
-
Кейтлин Девер в Louis Vuitton
-
Жанель Монэ
-
Грета Гервиг
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.