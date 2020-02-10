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Оскар-2020: первые фото звезд красной дорожки

В Лос-Анджелесе началась 92-я церемония «Оскар», прямую трансляцию которой редакция «Собака.ru» ведет здесь. Совсем скоро киноакадемия вручит статуэтки лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. В ожидании главной части церемонии смотрим на наряды первых гостей красной дорожки: Билли Портер в Giles Deacon Couture (напоминает, кстати, его костюм на Met Gala-2019), Зази Битц в Thom Browne, Билли Айлиш в Chanel (буквально с ног до головы!), Спайк Ли в цветах Lakers в память о Коби Брайанте, Лора Дерн в Ralph Lauren и Кейтлин Девер в Louis Vuitton. 

  • Билли Портер в Giles Deacon Couture

  • Блэк Чайна

  • Лили Сингх в Adeam

  • Зази Битц в Thom Browne

  • Хильдур Гуднадоуттир в Chanel и Сэм Слейтер

  • Брэд Горески

  • Аврора Акснес

  • Пон Чхун-Хо

  • Джулия Баттерз

  • Реджина Кинг в Atelier Versace

  • Америка Феррера в Alberta Ferretti

  • Сигурни Уивер в Dior

  • Тоня Льюис Ли и Спайк Ли

  • Катрина Балф в Valentino

  • Лора Дерн в Ralph Lauren

  • Минди Калинг в Dolce & Gabbana

  • Билли Айлиш в Chanel

  • Кейтлин Девер в Louis Vuitton

  • Жанель Монэ

  • Грета Гервиг

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Наташа Лыбина,
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