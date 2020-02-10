Оскар-2020: первые фото звезд красной дорожки

В Лос-Анджелесе началась 92-я церемония «Оскар», прямую трансляцию которой редакция «Собака.ru» ведет здесь. Совсем скоро киноакадемия вручит статуэтки лучшим режиссерам, актерам, операторам, сценаристам и художникам по костюмам. В ожидании главной части церемонии смотрим на наряды первых гостей красной дорожки: Билли Портер в Giles Deacon Couture (напоминает, кстати, его костюм на Met Gala-2019), Зази Битц в Thom Browne, Билли Айлиш в Chanel (буквально с ног до головы!), Спайк Ли в цветах Lakers в память о Коби Брайанте, Лора Дерн в Ralph Lauren и Кейтлин Девер в Louis Vuitton.