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Наталья Гольденберг ушла с поста креативного директора ЦУМа

Наталья Гольденберг покинула пост креативного директора ЦУМа. Закупку брендов теперь будет осуществлять Юлия Гесюк – об пишет телеграм-канал «Антиглянец» со ссылкой на близкие к ЦУМу и Гольденберг источники. 

Наталья Гольденберг работала с Аллой Вербер, стилизовала лукбуки и кампании ЦУМа, курировала пространство NG x TSUM и проводила сезонные показы (в том числе юбилейное шоу в прошлом году в ДЛТ).

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Наташа Лыбина,
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