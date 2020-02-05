Наталья Гольденберг ушла с поста креативного директора ЦУМа

Наталья Гольденберг работала с Аллой Вербер, стилизовала лукбуки и кампании ЦУМа, курировала пространство NG x TSUM и проводила сезонные показы (в том числе юбилейное шоу в прошлом году в ДЛТ).

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