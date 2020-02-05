Наталья Гольденберг покинула пост креативного директора ЦУМа. Закупку брендов теперь будет осуществлять Юлия Гесюк – об пишет телеграм-канал «Антиглянец» со ссылкой на близкие к ЦУМу и Гольденберг источники.
Наталья Гольденберг ушла с поста креативного директора ЦУМа
Наталья Гольденберг работала с Аллой Вербер, стилизовала лукбуки и кампании ЦУМа, курировала пространство NG x TSUM и проводила сезонные показы (в том числе юбилейное шоу в прошлом году в ДЛТ).
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.