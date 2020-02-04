Adidas by Stella McCartney сделали юбилейную коллекцию из переработанных материалов

В кампейне коллаборации снялись танцовщица Найла Джиллам, артист балета Паркер Хит Хилл и чемпионка по боевым искусствам среди юниоров Мона Губа, а сама коллекция уже доступна в магазинах adidas и на сайте бренда.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.