Adidas by Stella McCartney выпустили юбилейную коллекцию весна-лето, созданную из переработанных материалов. В нее вошли две капсулы Club Collective и Boxfit: первая вдохновлена клубами Лондона времен юности Стеллы Маккартни, вторая – атмосферой современных студий бокса.
Adidas by Stella McCartney сделали юбилейную коллекцию из переработанных материалов
В рамках юбилейной коллаборации adidas by Stella McCartney серьезно взялись за ресайкл: кроссовки из пластика, собранного на пляжах, и парка, которая на 100% состоит из переработанного полиэстера, – тому подтверждение. Спортивные брюки из органического хлопка, боксерки с замшевыми вставками и шорты из ветрозащитного материала – веская мотивация пойти на тренировку, а оверсайз-комбинезон хочется надевать не только в зал, но на выход.
«Наше сотрудничество с adidas началось 15 лет назад. В новом сезоне мы переосмыслили мои любимые образы для тренировок, ориентируясь на новое поколение. В разработке коллекции использовались фирменные принты, культовые силуэты и благородные цветовые сочетания, отсылающие к самой первой коллаборации adidas by Stella McCartney», – рассказывает Стелла Маккартни.
В кампейне коллаборации снялись танцовщица Найла Джиллам, артист балета Паркер Хит Хилл и чемпионка по боевым искусствам среди юниоров Мона Губа, а сама коллекция уже доступна в магазинах adidas и на сайте бренда.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.