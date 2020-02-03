«Начинать нужно с малого», – подумали организаторы кинопремии BAFTA и ввели на церемонии «осознанный» дресс-код: прошлые коллекции и платья в аренду – welcome. Забудем о количестве выброшенного в атмосферу углекислого газа, который создадут самолеты со звездами, летевшими в Англию из США! Зато непременно попросим гостей прийти в something old и сдадим ковровую дорожку в переработку.
20 нарядов звезд на «экодорожке» BAFTA-2020
Хоакин Феникс (уже по традиции!) появился на BAFTA в смокинге Brioni, который он обещал надевать на все церемонии сезона награждений – это его личный протест против перепроизводства одежды, которое негативно сказывается на окружающей среде. Кейт Миддлтон вышла в платье Alexander McQueen – ранее она была замечена в нем в туре в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II в 2012 году. Однако винтажа и повального количества something old не было – Эмили Кларк, например, появилась в платье из коллекции Schiaparelli, которую показали в Париже несколько недель назад.
В целом на дорожке превалировало два цвета: розовый и черный. Именно их в разных вариациях выбрало большинство звезд: Рене Зеллвегер в футляре Prada, Скарлетт Йоханссон в Versace с перьями, Флоренс Пью в ярком Dries Van Noten, Лили-Роуз Депп и Марго Робби – обе в кружевном Chanel.
Фото: rexfeatures.com
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