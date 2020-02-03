18+

20 нарядов звезд на «экодорожке» BAFTA-2020

«Начинать нужно с малого», – подумали организаторы кинопремии BAFTA и ввели на церемонии «осознанный» дресс-код: прошлые коллекции и платья в аренду – welcome. Забудем о количестве выброшенного в атмосферу углекислого газа, который создадут самолеты со звездами, летевшими в Англию из США! Зато непременно попросим гостей прийти в something old и сдадим ковровую дорожку в переработку.

Хоакин Феникс, Сэм Мендес и «Паразиты»: Британская академия кино и телевидения назвала лауреатов премии в 2020 году

  • Кейт Миддлтон в Alexander McQueen

  • Рене Зеллвегер в Prada

  • Кейтлин Дивер в Miu Miu

  • Скарлетт Йоханссон в Versace

  • Флоренс Пью в Dries Van Noten

  • Лора Дерн в Valentino

  • Джоди Тернер-Смит в Gucci

  • Шарлиз Терон в Dior

  • Грета Гервиг в Gucci

  • Элис Ив в Ralph & Russo

Хоакин Феникс (уже по традиции!) появился на BAFTA в смокинге Brioni, который он обещал надевать на все церемонии сезона награждений – это его личный протест против перепроизводства одежды, которое негативно сказывается на окружающей среде. Кейт Миддлтон вышла в платье Alexander McQueen – ранее она была замечена в нем в туре в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II в 2012 году. Однако винтажа и повального количества something old не было – Эмили Кларк, например, появилась в платье из коллекции Schiaparelli, которую показали в Париже несколько недель назад.

BAFTA-2019: Кейт Миддлтон, Ирина Шейк, Кейт Бланшетт и другие модные гости киноцеремонии

  • Хоакин Феникс в Brioni

  • Зои Кравиц в Saint Laurent

  • Марго Робби в Chanel

  • Лили-Роуз Депп в Chanel

  • Эмилия Кларк в Schiaparelli

  • Руни Мара в Givenchy

  • Дейзи Ридли в Oscar de la Renta

  • Ванесса Кирби в Valentino

  • Сирша Ронан в Gucci

  • Джесси Бакли в Miu Miu

В целом на дорожке превалировало два цвета: розовый и черный. Именно их в разных вариациях выбрало большинство звезд: Рене Зеллвегер в футляре Prada, Скарлетт Йоханссон в Versace с перьями, Флоренс Пью в ярком Dries Van Noten, Лили-Роуз Депп и Марго Робби – обе в кружевном Chanel.

20 лучших костюмов «Грэмми-2020»: Билли Айлиш, Билли Портер, Шон Росс и другие

Фото: rexfeatures.com

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты