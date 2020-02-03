20 нарядов звезд на «экодорожке» BAFTA-2020

Хоакин Феникс (уже по традиции!) появился на BAFTA в смокинге Brioni, который он обещал надевать на все церемонии сезона награждений – это его личный протест против перепроизводства одежды, которое негативно сказывается на окружающей среде. Кейт Миддлтон вышла в платье Alexander McQueen – ранее она была замечена в нем в туре в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II в 2012 году. Однако винтажа и повального количества something old не было – Эмили Кларк, например, появилась в платье из коллекции Schiaparelli, которую показали в Париже несколько недель назад.