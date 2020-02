20 нарядов звезд на «экодорожке» BAFTA-2020

«Начинать нужно с малого», – подумали организаторы кинопремии BAFTA и ввели на церемонии «осознанный» дресс-код: прошлые коллекции и платья в аренду – welcome. Забудем о количестве выброшенного в атмосферу углекислого газа, который создадут самолеты со звездами, летевшими в Англию из США! Зато непременно попросим гостей прийти в something old и сдадим ковровую дорожку в переработку.