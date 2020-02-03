Джей Ло и Шакира выступили на «Супербоуле-2020» – финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, которая ежегодно проходит в Америке. Одно из самых масштабных спортивных мероприятий в стране является еще и самым популярным телевизионным событием – прямую трансляцию смотрят более 100 миллионов зрителей.
Джей Ло и Шакира выступили на «Супербоуле-2020» – видео с их выступлением набрало уже 15 миллионов просмотров!
По традиции во время перерыва на «Супербоуле» выступают музыканты и популярные исполнители – в этот раз за шоу отвечали Джей Ло и Шакира. Певицы (им, к слову, 50 и 43 года!) исполнили главные хиты и устроили масштабный хореографический перфоманс: нашлось место и танцам на шесте, и латиноамериканским связкам, и выходам с флагами США и Пуэрто-Рико на плечах.
Кульминацией стало выступление Джей Ло на сцене вместе с дочкой Эмми – под аккомпанемент Шакиры они исполнили песню, посвященную Америке. Если вы еще не видели шоу, посмотрите его прямо сейчас – как это уже сделали 15 миллионов людей на Youtube!
Фото: rexfeatures.com
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