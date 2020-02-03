Джей Ло и Шакира выступили на «Супербоуле-2020» – видео с их выступлением набрало уже 15 миллионов просмотров!

Кульминацией стало выступление Джей Ло на сцене вместе с дочкой Эмми – под аккомпанемент Шакиры они исполнили песню, посвященную Америке. Если вы еще не видели шоу, посмотрите его прямо сейчас – как это уже сделали 15 миллионов людей на Youtube!

Фото: rexfeatures.com

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