В январе на Декабристов, 44 открылось пространство, где любой желающий может бесплатно получить еду и одежду. Заведение стало частью проекта «История одной кухни» – его основала петербурженка Екатерина, которая готовит в неделю по 300 кг спасенной еды для нуждающихся. В рамках запуска фримаркета – он открылся в конце января – команда сделала съемку с друзьями проекта, одев их в вещи, которые отдали на благотворительность горожане. «Собака.ru» публикует получившиеся кадры.
Команда петербургского благотворительного проекта «Истории одной кухни» сделала съемку в одежде из фримаркета
Коллега Екатерины, фотограф Юлия Найда провела съемку в образах, собранных из вещей фримаркета, которые отдали проекту горожане. Моделями стали постоянные постоянные посетители заведения, матери с детьми, люди с ограниченными возможностями и волонтеры. Многие из них после фотосессии забрали одежду, в которой позировали, домой – она им действительно понравилась. Так же, кстати, может сделать любой, кто нуждается в вещах и придет во фримаркет.
«Более 10 лет я практикую раздельный мусор, и верю, что переработка и минимизация отходов – это прекрасно, – рассказывает Екатерина. – Фримаркет идеально вписывается в подобную концепцию. Устраивать своп-вечеринки, отдавать одежду в благотворительные магазины, делиться, меняться, помогать друг другу – важно и круто. За прошлый год я не купила ни одной вещи и не чувствовала себя в чем-то ограниченной. Мне кажется, что можно вкусно есть и красиво выглядеть можно, не тратя ресурсы. И хочется показать это людям!».
Никита, постоянный волонтер «Истории одной кухни»: «У меня есть навыки, силы и время, но не всегда есть понимание, где это применить. Еще есть желание помогать близким людям и приносить пользу обществу. Этот проект для меня – способ сделать и то, и другое. Думаю, если каждый будет заботиться других, пусть даже совсем немного, мир станет гораздо лучше».
Фотограф: Юлия Найда
Чтобы помочь Екатерине или получить бесплатную еду, можно написать ей «ВКонтакте» или в Instagram.
Фримаркет открыт c понедельника по пятницу по адресу Декабристов, 44, офис 429. Время работы с 13:00 до 20:00. Важно: необходима предварительная запись в Instagram!
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