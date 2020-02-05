Команда петербургского благотворительного проекта «Истории одной кухни» сделала съемку в одежде из фримаркета

Фотограф: Юлия Найда

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Фримаркет открыт c понедельника по пятницу по адресу Декабристов, 44, офис 429. Время работы с 13:00 до 20:00. Важно: необходима предварительная запись в Instagram!

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