Жан-Поль Готье рассказал петербуржцам, почему ушел из кутюра

О детской мечте

«Я влюбился в моду в 13 лет после фильма "Дамские тряпки", но театр я полюбил еще раньше – в 8, когда увидел по телевизору шоу, где дамы с перьями на голове спускались по красивой лестнице. С того момента я мечтал поставить спектакль и сейчас, спустя столько лет, вернулся к этой мечте через моду. В последнее время на показах можно увидеть одежду, которая не продается, это искусство или некий стейтмент. А представьте, если к таким нарядам добавить музыку и танцы! Мне кажется, это приносит счастье».

Я нахожусь в том возрасте, когда по-прежнему хочется заниматься модой, но в другом формате – через спектакли.

Об уходе из кутюр

«Я нахожусь в том возрасте, когда по-прежнему хочется заниматься модой, но в другом формате – через спектакли. За 50 лет работы в этой сфере у меня собрался внушительный архив платьев, и их хочется показать миру. Я вижу, что все больше людей начинают увлекаться модой: они отсматривают коллекции, видят фотосессии в журналах, но ни разу не присутствовали на показах. И мне захотелось это восполнить: соединить отрывки моих шоу в один спектакль, дополнив его музыкой и хореографией».