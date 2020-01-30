Жан-Поль Готье, недавно показавший последнее кутюрное шоу в Париже, в рамках гастролей Fashion Freak Show приехал в Петербург. Дизайнер встретился с журналистами в отеле «Астория» и рассказал об уходе из Haute Couture, культовых вещах в карьере и своем спектакле.
Жан-Поль Готье рассказал петербуржцам, почему ушел из кутюра
О детской мечте
«Я влюбился в моду в 13 лет после фильма "Дамские тряпки", но театр я полюбил еще раньше – в 8, когда увидел по телевизору шоу, где дамы с перьями на голове спускались по красивой лестнице. С того момента я мечтал поставить спектакль и сейчас, спустя столько лет, вернулся к этой мечте через моду. В последнее время на показах можно увидеть одежду, которая не продается, это искусство или некий стейтмент. А представьте, если к таким нарядам добавить музыку и танцы! Мне кажется, это приносит счастье».
Об уходе из кутюр
«Я нахожусь в том возрасте, когда по-прежнему хочется заниматься модой, но в другом формате – через спектакли. За 50 лет работы в этой сфере у меня собрался внушительный архив платьев, и их хочется показать миру. Я вижу, что все больше людей начинают увлекаться модой: они отсматривают коллекции, видят фотосессии в журналах, но ни разу не присутствовали на показах. И мне захотелось это восполнить: соединить отрывки моих шоу в один спектакль, дополнив его музыкой и хореографией».
О фриках
«Люди (в том числе во Франции) боятся тех, кто отличается от них. Они относятся к фрикам как к врагам. Но именно фрики могут принести в мир нечто новое. Мне с детства нравились люди с "другой" внешностью. Я помню девочку – у нее были ярко-рыжие, почти красные вьющиеся волосы и тонкая белая кожа, сквозь которую просвечивались вены. Эта девочка мало кому нравилась, но я был сражен ее красотой. Потому что красота – разная. И я считаю, что фрики – это шикарно, как пел Мик Роджерс».
О культовых вещах
«Три вещи, которые подарили мне успех, – это тельняшка, с которой я много работал, платье-корсет и брюки-юбка для мужчин. А также моя "Русская коллекция", где я украсил одежду надписями на кириллице».
Фото: Алексей Смышляев
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