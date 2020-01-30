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Givenchy показали рекламную кампанию с Марком Джейкобсом и Шарлоттой Рэмплинг

Givenchy выпустили рекламную кампанию с дизайнером Марком Джейкобсом и актрисой Шарлоттой Рэмплинг. Мы видим героев на мастер-классе по актерскому мастерству: сначала Шарлотта «переживает» удивление, страх, восторг и боль, а затем учит показывать эмоции на камеру Марка.

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В середине ролика занятие прерывает звонок, и американский дизайнер берет трубку, роль которой выполняет туфля с открытым носом. После нее под звуки оборванных телефонных гудков в кадр попадают еще несколько пар обуви Дома мод. В последние минуты урока (и ролика) Шарлотта просит Марка показать ей Givenchy – на этом видео обрывается.

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Интересно, что в 2015 году Рикардо Тиши, на тот момент креативный директор Givenchy, снял Донателлу Версаче в рекламной кампании «Givenchy Family». Тогда авторами снимков стали Мерт Алас и Маркус Пигго, сейчас в качестве фотографа выступил Крейг Макдин, а сценарий написала Гермиона Хорнби. 

Фото: социальные сети

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Наташа Лыбина,
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