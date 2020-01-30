Givenchy выпустили рекламную кампанию с дизайнером Марком Джейкобсом и актрисой Шарлоттой Рэмплинг. Мы видим героев на мастер-классе по актерскому мастерству: сначала Шарлотта «переживает» удивление, страх, восторг и боль, а затем учит показывать эмоции на камеру Марка.
Givenchy показали рекламную кампанию с Марком Джейкобсом и Шарлоттой Рэмплинг
В середине ролика занятие прерывает звонок, и американский дизайнер берет трубку, роль которой выполняет туфля с открытым носом. После нее под звуки оборванных телефонных гудков в кадр попадают еще несколько пар обуви Дома мод. В последние минуты урока (и ролика) Шарлотта просит Марка показать ей Givenchy – на этом видео обрывается.
Интересно, что в 2015 году Рикардо Тиши, на тот момент креативный директор Givenchy, снял Донателлу Версаче в рекламной кампании «Givenchy Family». Тогда авторами снимков стали Мерт Алас и Маркус Пигго, сейчас в качестве фотографа выступил Крейг Макдин, а сценарий написала Гермиона Хорнби.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
So proud and honored to introduce my new ultimate icon: Donatella Versace... FW15 Givenchy Family Campaign MORE TO COME SOON! @givenchyofficial @versace_official #mertandmarcus @mertalas @macpiggott @carineroitfeld #donatellaversace #loveandrespect #givenchycampaign #FW15
Фото: социальные сети
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.