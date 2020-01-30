Givenchy показали рекламную кампанию с Марком Джейкобсом и Шарлоттой Рэмплинг

В середине ролика занятие прерывает звонок, и американский дизайнер берет трубку, роль которой выполняет туфля с открытым носом. После нее под звуки оборванных телефонных гудков в кадр попадают еще несколько пар обуви Дома мод. В последние минуты урока (и ролика) Шарлотта просит Марка показать ей Givenchy – на этом видео обрывается.