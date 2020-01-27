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20 лучших костюмов «Грэмми-2020»: Билли Айлиш, Билли Портер, Шон Росс и другие

В Лос-Анджелесе прошла 62-ая церемония вручения «Грэмми»: ранее мы писали о лауреатах, а теперь собрали лучшие образы красной дорожки. Никаких платьев! Только кастомные, экстравагантные, идеально сидящие костюмы, которые стали негласным дресс-кодом вечера.

  • Билли Айлиш в Gucci

  • Lil Nas X в Versace

  • Билли Портер в Baja East

  • Бред Горески в Versace, обувь Christian Louboutin

  • Tyler, the Creator в Golf Le Fleur

  • Орвилл Пек в Dior и Diplo в Ralph Lauren

  • Guapdad 4000 в Rick Owens

  • Бен Платт в Balmain

  • Quavo в Prada

  • Шон Росс

Билли Айлиш, главный триумфатор премии (4 статуэтки в основных номинациях!), на церемонию надела костюм Gucci и маску с логотипом бренда – последняя напомнила ту, что носил герой Death Stranding. Lil Nas X вышел в кастомном костюме Versace, а Tyler, the Creator с чемоданом и в нежно-розовом Golf Le Fleur – новый вариант формы для продолжения «Отеля "Гранд Будапешт"». Произвел фурор Билли Портер в Baja East – блестящая бахрома его шляпы раздвигалась, открывая и закрывая лицо (лучший головной убор на утро после вечеринки). 

  • Чарли Уилсон в Dolce & Gabbana

  • Ти Хантер

  • Ашер в Balmain

  • Бек Хэнсен в Celine

  • DaBaby в Chanel

  • Эндрю Уотман

  • YG

  • Флейвор Флейв

  • Суэй Ли

  • Джон Ледженд в Alexander McQueen

Guapdad 4000 выбрал в Rick Owens с повязкой-шлейфом (нечто похожее показали Givenchy на кутюрном шоу), Флейвор Флейв надел ожерелье-часы размером с советский будильник, а Шон Росс появился в костюме ныряльщика за жемчугом, которому улыбнулась удача и улова с морского дна хватило на пиджак, брюки, шляпу и даже сапоги. 

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Наташа Лыбина,
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