20 лучших костюмов «Грэмми-2020»: Билли Айлиш, Билли Портер, Шон Росс и другие

Билли Айлиш, главный триумфатор премии (4 статуэтки в основных номинациях!), на церемонию надела костюм Gucci и маску с логотипом бренда – последняя напомнила ту, что носил герой Death Stranding. Lil Nas X вышел в кастомном костюме Versace, а Tyler, the Creator с чемоданом и в нежно-розовом Golf Le Fleur – новый вариант формы для продолжения «Отеля "Гранд Будапешт"». Произвел фурор Билли Портер в Baja East – блестящая бахрома его шляпы раздвигалась, открывая и закрывая лицо (лучший головной убор на утро после вечеринки).