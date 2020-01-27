В Лос-Анджелесе прошла 62-ая церемония вручения «Грэмми»: ранее мы писали о лауреатах, а теперь собрали лучшие образы красной дорожки. Никаких платьев! Только кастомные, экстравагантные, идеально сидящие костюмы, которые стали негласным дресс-кодом вечера.
20 лучших костюмов «Грэмми-2020»: Билли Айлиш, Билли Портер, Шон Росс и другие
Билли Айлиш, главный триумфатор премии (4 статуэтки в основных номинациях!), на церемонию надела костюм Gucci и маску с логотипом бренда – последняя напомнила ту, что носил герой Death Stranding. Lil Nas X вышел в кастомном костюме Versace, а Tyler, the Creator с чемоданом и в нежно-розовом Golf Le Fleur – новый вариант формы для продолжения «Отеля "Гранд Будапешт"». Произвел фурор Билли Портер в Baja East – блестящая бахрома его шляпы раздвигалась, открывая и закрывая лицо (лучший головной убор на утро после вечеринки).
Guapdad 4000 выбрал в Rick Owens с повязкой-шлейфом (нечто похожее показали Givenchy на кутюрном шоу), Флейвор Флейв надел ожерелье-часы размером с советский будильник, а Шон Росс появился в костюме ныряльщика за жемчугом, которому улыбнулась удача и улова с морского дна хватило на пиджак, брюки, шляпу и даже сапоги.
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