Жан-Поль Готье провел свой последний кутюрный показ в парижском театре Theatre du Chatelet. Шоу-перфоманс началось с похорон: носильщики вынесли на сцену гроб с двумя металлическими конусами – отсылка к знаменитому бра, созданному дизайнером для Мадонны. Карли Клосс в черной куртке с погребальным венком и надписью «Мода на всю жизнь» открыла крышку – и на подиум вышла модель, одетая в платье, сделанное из десятков одинаковых маленьких платьев.
Ирина Шейк, сестры Хадид и Винни Харлоу на последнем кутюрном показе Жан-Поля Готье в Париже
Празднуя карьерный юбилей (50 лет в моде не шутка!), Готье заново прошел свой путь дизайнера. На шоу было много отсылок к прошлым коллекциям: Коко Роша станцевала ирландский танец, как 13 лет назад, а Летиция Каста появилась в том же костюме, что и в свои 15 лет на первом показе.
На подиуме появились модели, с которыми дизайнер работал в течение многих лет, и селебрити, которых он «открыл»: начиная от Диты фон Тиз, недавно замеченной и в шоу Ulyana Sergeenko Couture, и заканчивая пятидесятипятилетней Беатрис Далле, которая вышла с зажженной сигаретой.
Винни Харлоу продемонстрировала прозрачный комбинезон, украшенный листьями (наверное, нечто похожее было у Евы на заре цивилизации), Джиджи Хадид – низкопосаженные брюки, матроску и тельняшку треугольного кроя, ее сестра Белла – короткое платье с юбкой, напоминающей пачку (балетных кодов было много!), а Ирина Шейк – готический и по-свадебному торжественный наряд. Жан-Поль Готье вышел в конце шоу в своем рабочем костюме – и зал, аплодируя, встал, прощаясь с легендой.
Напомним, на прошлой неделе дизайнер заявил, что кутюрный показ в Париже станет последним шоу, которое он проведет для своего бренда. Ранее Жан-Поль Готье стал гостем программы Владимира Познера, где рассказал о Fashion Freak Show – оно состоится в Петербурге уже в конце января.
Фото: vogue.com
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