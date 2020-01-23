Ирина Шейк, сестры Хадид и Винни Харлоу на последнем кутюрном показе Жан-Поля Готье в Париже

Празднуя карьерный юбилей (50 лет в моде не шутка!), Готье заново прошел свой путь дизайнера. На шоу было много отсылок к прошлым коллекциям: Коко Роша станцевала ирландский танец, как 13 лет назад, а Летиция Каста появилась в том же костюме, что и в свои 15 лет на первом показе.