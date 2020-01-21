Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен проведет лекцию «Авангард: мода и фарфор 1920-х»

Мэган расскажет о том, как конструктивизм в России и авангард в Европе повлияли на моду, что такое «нормаль-одежда» от советского художника Владимира Татлина и в чем уникальность костюмов итальянского футуриста Джакомо Балла. Ее коллега Алексей Шевченко разберется в истории фарфора 1920-х годов.