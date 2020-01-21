Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен анонсировала новую лекцию «Авангард: мода и фарфор 1920-х»: она пройдет 30 января в галерее «Амбар Буржуа» на Большой Конюшенной, 2.
Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен проведет лекцию «Авангард: мода и фарфор 1920-х»
Мэган расскажет о том, как конструктивизм в России и авангард в Европе повлияли на моду, что такое «нормаль-одежда» от советского художника Владимира Татлина и в чем уникальность костюмов итальянского футуриста Джакомо Балла. Ее коллега Алексей Шевченко разберется в истории фарфора 1920-х годов.
Начало лекции в 19:00, стоимость билета – 1 000 рублей. Подробности здесь.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.