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Дизайнер бренда House of Leo и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев рассказал «Собака.ru» о своих впечатлениях от прошедшей Недели мужской моды в Париже. Зачем Ким Джонс переносил вышивку с архивного платья на пальто из новой коллекции, кто стал музой мужской линии Balmain и как русская мода интегрируется в мировую культуру?
Леонид Алексеев: «Мы долго наблюдали, как мужские вещи перекачивают в женский гардероб – пришло время реванша»
Каждый, для кого мода важна, как воздух, терпеть не может две вещи – дилетантство и подражательство. Дилетанты – это те, кто считает: чтобы быть модным достаточно приобрести себе немного одежды, которую рекламируют опинион мейкеры. Эти особи обычно страшно гордятся своими приобретениями и напоминают безумцев, который решили стать коллекционерами искусства, купив свежий принт Бэнкси. Подражатели же наоборот старательно копируют стиль, манеру поведения и геолокации модников, чем часто способствуют смерти трендов, стилей и локаций, которые мы некогда любили. Париж во время Недели моды переполнен и теми, и другими. Их легко вычислить по излишней активности и желанию посетить все места с хештегом #fashionparis. Все это заставляет настоящую модную культуру уходить в подполье, где можно спокойно обсуждить вопросы, поставленные началом нового десятилетия и свежими коллекциями. Вот список тем, поднятых сезоном мужской моды в Париже.
Атака на женский гардероб
Наконец-то женской моде нанесен ответный удар! Мы долго наблюдали, как мужские вещи (дорогие сердцу!) перекачивают в женский гардероб – пришло время реванша. Текущая Неделя моды подтвердила намерение дизайнеров не просто адаптировать женские вещи, а полностью использовать техники, материалы, цвета и аксессуары в мужской одежде. Арт-директор мужской линии Dior Ким Джонс выложил видео, где он переносит вышивку с архивного платья бренда на пальто из новой коллекции. Рюши, драпировки, блестящие пуговицы и каблуки с перчатками встречаются в каждой второй коллекции, а главное, все чаще на улицах Парижа. Не исключено, что семейные пары 20-х смогут наконец иметь один гардероб на двоих.
Страх
Что уже говорить, финал прошлого десятилетия нас всех изрядно напугал. Глобальное потепление и мусорные войны Греты Тунберг, новая гонка вооружений и антикапиталистические настроения вернули закат цивилизации на повестку дня. Страх и в прошлом стимулировал дизайнеров к творчеству, но теперь он сопряжен с социальной ответственностью и разумным потреблением, что ставит перед модой сложную задачу: как быть, когда ты – часть проблемы. Переход на натуральных материалов, использование остатков ткани для инсталляций (вспоминаем показ Ermenegildo Zegna!) или от фешн-съемок, как в случае Vogue Italia – капля в море. Чтобы побороть страх, придется поменять отношение к самим себе.
Театральность
Моде не в первый раз приходиться отвоевывать себе право считаться искусством, и в этом сезоне на передовой – перформанс. Масштабные декорации и спецэффекты на шоу Gucci и Louis Vuitton, переносящие место действия коллекций в пустоту (временную и небесную), сообщали о неопределенности будущего и предлагали зрителям наслаждаться образами на моделях без привязки к существующей реальности. У Valentino – пели, у Marni – танцевали, и то, и другое с успехом делали на показе Undercover (марка уже давно придерживается правила: «шум, а не шмот»). На мой взгляд, подобная тактика опасна, так как крайне сложно долго балансировать на грани и не скатиться в фестивальный жанр: искусство ради искусства.
Ориентиры
В преддверии будущего люди часто оглядываются на прошлое в поисках понятного ориентира. Для всех, кто что-то понимает в моде, это Дэвид Боуи, Грейс Джонс и Кейт Мосс. Костюмы великого глэм-рокера взяли за основу для заявления нового десятилетия сразу несколько дизайнеров. Rick Owens использовал его сценические образы, Dries Van Noten – повседневные. Грейс Джонс (по понятным причинам!) стала музой мужской линии Balmain, а Кейт Мосс и ее естественная сексуальность заинтересовали Vetements и Ludovic de Saint Sernin. Последний, кстати пригласил русского фотографа Влада Зорина, чье имя все чаще упоминается в международном контексте, для съемок своей рекламной кампании.
Русские
«Уже давно подумываем начать продавать русских», – непривычно слышать такое от французов. Появление нескольких русских шоу-румов и большое количество русских референсов в коллекциях прошлого десятилетия подготовило мировое сообщество к тому, чтобы всерьез рассматривать отечественный дизайн. Свою коллекцию, романтизирующую прощание с прошлым, я разместил в шоу-руме Dear Progress и с их помощью познакомил бренд House of Leo с байерами, которые, надеюсь, станут моими единомышленниками. Приятно видеть, что русская мода воспринимается не только в контексте творчества, но и как потенциальный бизнес. Так увозя из поездки пальто или сумку с маркировкой «made in Russia» туристы помогут снова интегрировать нас в мировую культуру, как все мы мечтаем.
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