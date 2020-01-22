Леонид Алексеев: «Мы долго наблюдали, как мужские вещи перекачивают в женский гардероб – пришло время реванша»

Каждый, для кого мода важна, как воздух, терпеть не может две вещи – дилетантство и подражательство. Дилетанты – это те, кто считает: чтобы быть модным достаточно приобрести себе немного одежды, которую рекламируют опинион мейкеры. Эти особи обычно страшно гордятся своими приобретениями и напоминают безумцев, который решили стать коллекционерами искусства, купив свежий принт Бэнкси. Подражатели же наоборот старательно копируют стиль, манеру поведения и геолокации модников, чем часто способствуют смерти трендов, стилей и локаций, которые мы некогда любили. Париж во время Недели моды переполнен и теми, и другими. Их легко вычислить по излишней активности и желанию посетить все места с хештегом #fashionparis. Все это заставляет настоящую модную культуру уходить в подполье, где можно спокойно обсуждить вопросы, поставленные началом нового десятилетия и свежими коллекциями. Вот список тем, поднятых сезоном мужской моды в Париже.