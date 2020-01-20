20 лучших нарядов красной дорожки премии Гильдии киноактеров США-2020

Ночью в Лос-Анджелесе прошла 26-ая ежегодная премия Гильдии киноактеров США. Триумфаторами вечера (уже по традиции!) стали южнокорейский фильм «Паразиты» и Хоакин Феникс за роль в «Джокере», Рене Зеллвегер получила статуэтку за «Джуди», а Дженнифер Энистон назвали лучшей актрисой драматических сериалов. «Собака.ru» тем временем рассказывает о платьях красной дорожки репетиции «Оскара», которые мы были бы не против иметь у себя в шкафу.