18+

20 лучших нарядов красной дорожки премии Гильдии киноактеров США-2020

Ночью в Лос-Анджелесе прошла 26-ая ежегодная премия Гильдии киноактеров США. Триумфаторами вечера (уже по традиции!) стали южнокорейский фильм «Паразиты» и Хоакин Феникс за роль в «Джокере», Рене Зеллвегер  получила статуэтку за «Джуди», а Дженнифер Энистон назвали лучшей актрисой драматических сериалов. «Собака.ru» тем временем рассказывает о платьях красной дорожки репетиции «Оскара», которые мы были бы не против иметь у себя в шкафу.

  • Шарлиз Терон в Givenchy

  • Дженнифер Энистон в Dior by John Galliano

  • Милли Бобби Браун в Louis Vuitton

     

  • Кэтрин Зета-Джонс в Julien Macdonald

  • Фиби Уоллер-Бридж в Armani Privé

  • Натали Эммануэль в Mui Mui 

  • Дакота Фэннинг в Valentino

  • Синтия Эриво в Schiaparelli

  • Лили Рейнхарт в Mui Mui

  • Логан Браунинг в Jason Wu

Дженнифер Лопес для церемонии выбрала (неожиданно!) закрытое и классическое для себя платье Georges Hobeika, Шарлиз Терон – открытое с разрезом на ноге Givenchy. Дженнифер Энистон безупречно выглядела в жемчужного цвета Dior by John Galliano, а Лили Рейнхарт и Натали Эммануэль в нежных нарядах Mui Mui.

  • Дженнифер Лопес в Georges Hobeika 

  • Зои Кравиц в Oscar de la Renta

  • Скарлетт Йоханссон в Armani Privé

  • Рене Зеллвегер в Maison Margiela

  • Риз Уизерспун в Celine

  • Николь Кидман в Michael Kors

  • Вайнона Райдер в Dior

  • Кэтрин Ньютон в Valentino

  • Элизабет Мосс в Monique Lhuillier

  • Нина Кири в Georges Chakra

Зои Кравиц в апельсиновом Oscar de la Renta с бантом и белыми перчатками сравнили с образом Жаклин Кеннеди в индийском туре 1962-ого года, а Рене Зеллвегер в очередной раз угадала с аутфитом, надев платье глубокого синего цвета Maison Margiela (тоже, кстати, руки Джона Гальяно!). Не остались без внимания Дакота Фэннинг в «золушкином» Valentino, Николь Кидман в переливающемся Michael Kors, Милли Бобби Браун в Louis Vuitton (по-королевски сдержанном!), Скарлетт Йоханссон в шелковом Armani Privé и Риз Уизерспун в Celine, усыпанном стразами.

Фото: rexfeatures.com

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты