Ночью в Лос-Анджелесе прошла 26-ая ежегодная премия Гильдии киноактеров США. Триумфаторами вечера (уже по традиции!) стали южнокорейский фильм «Паразиты» и Хоакин Феникс за роль в «Джокере», Рене Зеллвегер получила статуэтку за «Джуди», а Дженнифер Энистон назвали лучшей актрисой драматических сериалов. «Собака.ru» тем временем рассказывает о платьях красной дорожки репетиции «Оскара», которые мы были бы не против иметь у себя в шкафу.
20 лучших нарядов красной дорожки премии Гильдии киноактеров США-2020
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Шарлиз Терон в Givenchy
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Дженнифер Энистон в Dior by John Galliano
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Милли Бобби Браун в Louis Vuitton
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Кэтрин Зета-Джонс в Julien Macdonald
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Фиби Уоллер-Бридж в Armani Privé
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Натали Эммануэль в Mui Mui
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Дакота Фэннинг в Valentino
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Синтия Эриво в Schiaparelli
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Лили Рейнхарт в Mui Mui
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Логан Браунинг в Jason Wu
Дженнифер Лопес для церемонии выбрала (неожиданно!) закрытое и классическое для себя платье Georges Hobeika, Шарлиз Терон – открытое с разрезом на ноге Givenchy. Дженнифер Энистон безупречно выглядела в жемчужного цвета Dior by John Galliano, а Лили Рейнхарт и Натали Эммануэль в нежных нарядах Mui Mui.
Зои Кравиц в апельсиновом Oscar de la Renta с бантом и белыми перчатками сравнили с образом Жаклин Кеннеди в индийском туре 1962-ого года, а Рене Зеллвегер в очередной раз угадала с аутфитом, надев платье глубокого синего цвета Maison Margiela (тоже, кстати, руки Джона Гальяно!). Не остались без внимания Дакота Фэннинг в «золушкином» Valentino, Николь Кидман в переливающемся Michael Kors, Милли Бобби Браун в Louis Vuitton (по-королевски сдержанном!), Скарлетт Йоханссон в шелковом Armani Privé и Риз Уизерспун в Celine, усыпанном стразами.
Фото: rexfeatures.com
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