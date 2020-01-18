Жан-Поль Готье проведет свой последний показ в рамках недели высокой моды в Париже

«Приглашаю тебя отпраздновать 50-летие моей карьеры в театре Шатле 22 января. Будет большой праздник, много друзей, и мы будем веселиться допоздна. И я хочу поделиться кое-чем: это будет мое последнее дефиле «от кутюр», мое последнее Gaultier Paris Show», — рассказал в своем Twitter-аккаунте Готье.

При этом кутюрье заверил — на этом его работы в сфере высокой моды не закончится. Сейчас Готье разрабатывает некий новый концепт, о котором расскажет в ближайшее время.

Жан-Поль Готье один из немногих современных модельеров, не получивших специального образования. В юности Готье рассылал свои наброски ведущим парижским кутюрье, а уже в 18 лет был принят на работы в дом моды Пьера Кардена. В 1976 году Готье создал свою первую собственную коллекцию, а к 1981 году разработал фирменный стиль, который и принес ему признание.

Модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, Готье основал в 1982 году. Кутюрье сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.В 2014 году Готье объявил о закрытии линейки готовой одежды, ее последний показ состоялся на неделе Парижской моды того года.