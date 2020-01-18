Французский кутюрье и основатель модного дома Jean Paul Gaultier S. A. Жан-Поль Готье объявил о своем последнем дефиле. Показ состоится в рамках недели высокой моды, которая стартует в Париже в понедельник, 20 января.
Жан-Поль Готье проведет свой последний показ в рамках недели высокой моды в Париже
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darioayala / Shutterstock.com
«Приглашаю тебя отпраздновать 50-летие моей карьеры в театре Шатле 22 января. Будет большой праздник, много друзей, и мы будем веселиться допоздна. И я хочу поделиться кое-чем: это будет мое последнее дефиле «от кутюр», мое последнее Gaultier Paris Show», — рассказал в своем Twitter-аккаунте Готье.
При этом кутюрье заверил — на этом его работы в сфере высокой моды не закончится. Сейчас Готье разрабатывает некий новый концепт, о котором расскажет в ближайшее время.
Жан-Поль Готье один из немногих современных модельеров, не получивших специального образования. В юности Готье рассылал свои наброски ведущим парижским кутюрье, а уже в 18 лет был принят на работы в дом моды Пьера Кардена. В 1976 году Готье создал свою первую собственную коллекцию, а к 1981 году разработал фирменный стиль, который и принес ему признание.
Модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, Готье основал в 1982 году. Кутюрье сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.В 2014 году Готье объявил о закрытии линейки готовой одежды, ее последний показ состоялся на неделе Парижской моды того года.
This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm— Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020
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