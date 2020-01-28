Плавить пластик на скейтборды, шить рюкзаки из покрышек и платья из советских тканей — это апсайкл по-петербургски! Рассказываем о тех, кто не ждет идеальных условий для устойчивого развития, а вершит их самостоятельно.
Рюкзаки из покрышек и скейтборды из пластиковой крошки: как петербургские бренды превращают мусор в модные вещи?
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На Александре: платье Givenchy (ДЛТ), кепка NASASEASONS, сапоги Magda Butrym (все — DayNight)
Экспонат выставки «Мечты: публичное и частное». Куратор: Марина Альвитр. Анатолий Осмоловский. «Это вы сделали? Нет, это вы сделали?» 2014. Инсталляция, бронза, сварка. Из коллекции Дениса Химиляйне
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Рюкзак с одной лямкой — 100% recycle
Polyarus
Сумки из обрезков баннеров и старых шин
Автомобильные и велосипедные камеры и даже рекламные баннеры — все идет в дело у пионерки петербургского ресайкла Саши Полярус. В рамках своего проекта Polyarus она не только шьет яркие сумки кросс-боди и авангардные рюкзаки из производственного мусора, но ездит с эко-лекциями по городам от Москвы до Тюмени и сотрудничает со Сбербанком, застройщиком ЦДС, Moscow Urban Fest, сетью пекарен «Буше» и Новой Голландией.
«В ресайклинге не обойтись без пытливого ума и способности к переосмыслению вещей. Чтобы добиться успеха, нужно "recycle your mind", то есть "переработать свой мозг". На старте мне было сложно. Публика в Москве и Петербурге, не говоря о регионах, была не готова. Даже сегодня в интернете пишут, что мои сумки сделаны из радиоактивных отходов, – рассказывает Саша. – Что говорить о 2014 годе, когда я начинала. Но меня это не расстраивает. Рассказывать об альтернативах — это тоже миссия проекта, которая заключается в формировании культуры осознанного потребления в России.
Помимо всех моих задач от коллабораций до оптовых заказов, я занимаюсь просветительской деятельностью, общаюсь и делюсь опытом. В этом году, например, обучала новых сотрудников своего бренда Polyarus и выступала с лекциями в Петербурге, Уфе, Тюмени и Москве. Рассказывала об осознанном потреблении и полезных экопривычках. Но больше всего мне нравится создавать новые модели сумок! Одна из самых классных историй за этот год — коллаборация с "Газпромнефть-Аэро" и авиакомпанией "Россия". Первые предоставили мне камеры от топливозаправочных автомобилей, а вторые — ремни безопасности из реальных самолетов!»
Мастерская «Штуки-Дрюки»
Столы из пней и торшеры из веток
Фантазийные лампы, подносы и столы из кавказской пихты, итальянской оливы или спиленной ветки сосны из Удельного парка делает Алеша Шамаев. Выпускник Университета аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП) отказался от работы в госкомпании и выбрал путь столяра. Теперь он трудится в мастерской Fabrika Dosok и развивает собственный проект «Штуки-Дрюки» (один из его столов мы видели в музейном магазине «Эрарты»!).
«Мой путь апсайклинга начался с сосновой ветки из норвежского леса, где мы с моей девушкой ночевали во время путешествия чуть больше двух лет назад, – говорит Алеша Шамаев, основатель «Штук-Дрюк». – Эта ветка была такой удивительной формы, что я сразу захотел сделать из нее настенный светильник. Как только я осуществил задуманное уже в Петербурге (да, мы провезли огромную ветку ручной кладью в самолете!), мне словно открылось новое видение этого мира. Я понял, что лучшие формы и вещи создает сама природа. Теперь меня просто преследуют необычные ветки, пеньки, спилы и деревяшки.
Самая сложная сторона работы для меня — коммерческая. И хотя ни одной "штуки-дрюки" еще продано не было — что-то я подарил, что-то оставил себе — этот проект никогда не воспринимался мной как некоммерческий. Мои изделия уникальны и не могут стоить дешевле условного торшера из "Икеи". "Штуками" я занимаюсь, потому что мне интересно. Вопрос окупаемости работы передо мной не стоит — хватает денег на беззаботное существование от разных заказов в Fabrika Dosok».
Kookaburrа
Платья из советского шелка и фланели
Марка, чьим талисманом стала птичка кукабарра (в России ее еще называют «зимородоком-хохотуном»), в месяц отшивает около 30—60 платьев. Главные фишки бренда Альфии Айситулиной — советские ткани и акция «сюрприз», в рамках которой покупательница получает платье дешевле своей стоимости, но может выбрать только базовые характеристики новой вещи — силуэт, длину юбки и рукава, а все остальное — на усмотрение мастерицы.
«Найти советские ткани в обычных магазинах практически невозможно — только в лавках, на барахолках или напрямую у владельцев. Я долгое время искала отрезы на "Авито" — так и гуглила: "ткани СССР", а потом ездила по Петербургу выкупать товар у самых разных людей, – вспоминает Альфия. – Сейчас появилось больше возможностей: бывает, что ткань отдают просто так незнакомые люди, бывает — она "приезжает" ко мне из других городов или даже стран.
Мне нравится сохранять и воссоздавать старое, искать в нем ценность и актуальность. Старая мебель, посуда, винтажные наряды и советские ткани — это моя любовь, но я понимаю: чтобы работать, они должны жить прямо сейчас, адаптироваться. В апсайклинге сложно без такого баланса и точного ощущения времени. Главная идея Kookaburra в том, чтобы показать людям: условности должны уступить место красоте, выбору и свободе. Одежда и мода шире каких-то границ. И мы можем превращать свои наряды в высказывания. Вплоть до того, что "я надела платье из ткани 80-х сегодня, потому что я поддерживаю экологию и умело балансирую между инновациями и историей"».
Dualist Studio
Селективный винтаж (с кастомизацией!)
Софья Пидцан и Дмитрий Гусар открыли Dualist Studio меньше года назад, но уже определились с нишей. Винтаж у них не только собран по последним трендам и уникален (большая часть товаров — в единственном экземпляре!), но и кастомизирован. Старые «левайсы» Дмитрий Гусар расписывает в стиле Жоана Миро, а на рубашках вышивает детские цветочки и стейтмент-надписи из песен Джона Леннона.
«Отдельная часть нашего дела — кастомизация. За нее в основном отвечает Дима. Он рисует на ткани специальными красками, вышивает вручную и на машинке. Говорит, что делает это для души, чтобы отразить в своих работах то, что он видит вокруг себя и чувствует, – делится Софья Пидцан, соосновательница Dualist Studio. – Нам обоим нравится искать дополнительные смыслы в одежде. Находить нечто, что отражало бы нас самих. Кастомы — тоже об этом, ведь необычные детали делают вещь еще более уникальной. Это привлекает и покупателей. Наверное, потому что им нравится такой индивидуальный и творческий подход».
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На Захаре: пиджак и брюки Balenciaga (ДЛТ), на Марианне: платье Givenchy (DayNight), туфли Bottega Veneta (ДЛТ), на Василии: пиджак и брюки Dries Van Noten (ДЛТ)
Экспонаты выставки «Мечты: публичное и частное», куратор: Марина Альвитр. Ирина Дрозд. «Кальмар». 2019. Синтетическая керамика, металл. 32 х 32 см. Ирина Дрозд. «Вылупление». 2019. Синтетическая керамика. 30 х 15 х 6 см. Из коллекции Сергея Лимонова Елена Павлова. «Эпикриз».
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Батутную ткань 99recycle апсайклят в барсетки
99recycle
Скейтборды из пластиковых крышечек и аксессуары из переплавленных пакетов
Стартовав с сумками, горшками и аксессуарами вроде значков или сережек в 2018 году, к апсайкл-движению 99recycle присоединились недавно. Сегодня команда из девяти человек собирает скейтборды из переработанного пластика вместе с TRSHBRDS, делает номерки для сети пекарен «Буше», шьет шопперы нефтепромышленникам из СИБУРа (входит в ТОП-3 лучших работодателей России!) и иногда водит экскурсии по собственной мастерской недалеко от метро «Политехническая».
«Мы специализируемся на переработке пластика, – говорит Василий Фролов, многозадачный участник команды. – Делаем из него сумки, аксессуары и товары для дома. Апсайклинг же появился в нашей повестке не сразу. На старте у нас даже не было четкого плана. Мы просто закупили обрезки от производства батутов. Хотелось работать с новыми материалами и искать технологические решения, а в таком, отчасти визионерском, деле не обойтись без пассионариев, что двигают повестку вперед».
«Для меня апсайкл — это форма протеста: видеть ценность в том, что для большинства — мусор и отходы. К тому же у нашей команды просто не получается выбрасывать — сразу в головах рождаются варианты применения или переработки», – считает инженер Захар Кутьин.
Марианна Устюгова, специалист по пластику, добавляет, что из мешка пластиковой крошки — а это порядка пяти тысяч крышечек, которые могли бы просто валяться на улице — можно сделать гору значков, горшки для цветов и даже скейтборд: «Они будут того же качества, что и из обычного пластика, но нанесут меньше вреда окружающей среде. Понимание этого действительно греет мою душу!».
А кто еще?
Jeans Revision. Основатели бренда Наталия Осикова и Виталий Осипов собирают деним в магазинах «Спасибо» и шьют из него новые платья, фартуки и сумки.
Vatnique шьет свои «ватники» из винтажных тканей (например, итальянского жаккарда) или экологичного хлопкового сатина, а отделку — из переработанных полиэтиленовых пакетов.
NNedre. Дизайнер Нелли Недре стремится к званию амбассадора экофэшна в Петербурге. Она сотрудничает с активистами No Plastic It’s Fantastic, шьет детские вещи из обрезков ткани (чтобы использовать, а не списывать остатки) и выпускает коллекции с вещами из переработанного пластика.
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего 2020» отель «Астория» Rocco Forte Hotels.
Фото: Николай Зверков
Текст: Рита Шмакова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Татьяна Захарова
Визаж и волосы: Евгения Сомова
Благодарим клубный дом «Особняк Кушелева-Безбородко» за помощь в организации и проведении съемки, а также Максима Лангуева и магазин цветов «Атмосфера» за помощь в организации съемки.
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