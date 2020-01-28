Polyarus

Сумки из обрезков баннеров и старых шин

@polyarus_bags

Автомобильные и велосипедные камеры и даже рекламные баннеры — все идет в дело у пионерки петербургского ресайкла Саши Полярус. В рамках своего проекта Polyarus она не только шьет яркие сумки кросс-боди и авангардные рюкзаки из производственного мусора, но ездит с эко-лекциями по городам от Москвы до Тюмени и сотрудничает со Сбербанком, застройщиком ЦДС, Moscow Urban Fest, сетью пекарен «Буше» и Новой Голландией.

«В ресайклинге не обойтись без пытливого ума и способности к переосмыслению вещей. Чтобы добиться успеха, нужно "recycle your mind", то есть "переработать свой мозг". На старте мне было сложно. Публика в Москве и Петербурге, не говоря о регионах, была не готова. Даже сегодня в интернете пишут, что мои сумки сделаны из радиоактивных отходов, – рассказывает Саша. – Что говорить о 2014 годе, когда я начинала. Но меня это не расстраивает. Рассказывать об альтернативах — это тоже миссия проекта, которая заключается в формировании культуры осознанного потребления в России.

Чтобы добиться успеха, нужно "recycle your mind", то есть "переработать свой мозг"

Помимо всех моих задач от коллабораций до оптовых заказов, я занимаюсь просветительской деятельностью, общаюсь и делюсь опытом. В этом году, например, обучала новых сотрудников своего бренда Polyarus и выступала с лекциями в Петербурге, Уфе, Тюмени и Москве. Рассказывала об осознанном ­потреблении и ­полезных экопривычках. Но больше всего мне нравится создавать новые модели сумок! Одна из самых классных историй за этот год — коллаборация с "Газпромнефть-Аэро" и авиакомпанией "Россия". Первые предоставили мне камеры от топливозаправочных автомобилей, а вторые — ремни безопасности из реальных самолетов!»