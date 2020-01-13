О лукбуке Pre-Fall 2020 Stella McCartney рассказывать приятно вдвойне, потому что в съемках приняла участие модель из Петербурга Алина Болотина, героиня декабрьской обложки нашего журнала. Девушка примерила около двадцати образов – это практически половина коллекции.
Петербурженка Алина Болотина появилась в новом лукбуке Stella McCartney
Кожаные тренчи с кружевным воротником, блузки с бохо-бахромой и костюмы с двумя рядами карманов (в военном стиле и из «выцветшей» джинсы) – лейтмотив коллекции Pre-Fall 2020. Тем не менее главные герои последней – классические двубортные пальто: их в коллекции так же много, как восторженных петербуржцев в комментариях под постом о каждой новой коллаборации Алины. Маст-хэв верхней одежды представлен в угольно-темных и ярко-красных оттенках, с пастельной клеткой и черно-белой полоской, в духе Одри Хепбрен и в стиле принцессы Дианы – одним словом, на любой вкус и цвет.
Алина Болотина занимает 6 место в рейтинге сайта Models.com в разделе «подиум» и за сезон весна-лето 2020 приняла участие в тридцати трех показах международных брендов. Ранее девушка также снималась для лукбука Burberry х Gosha Rubchinskiy и была лицом линейки украшений Christian Dior.
Фото: vogue.com
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