Петербурженка Алина Болотина появилась в новом лукбуке Stella McCartney

Кожаные тренчи с кружевным воротником, блузки с бохо-бахромой и костюмы с двумя рядами карманов (в военном стиле и из «выцветшей» джинсы) – лейтмотив коллекции Pre-Fall 2020. Тем не менее главные герои последней – классические двубортные пальто: их в коллекции так же много, как восторженных петербуржцев в комментариях под постом о каждой новой коллаборации Алины. Маст-хэв верхней одежды представлен в угольно-темных и ярко-красных оттенках, с пастельной клеткой и черно-белой полоской, в духе Одри Хепбрен и в стиле принцессы Дианы – одним словом, на любой вкус и цвет.