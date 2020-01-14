Актриса БДТ имени Г.А.Товстоногова Екатерина Старателева «исполнила роль» модели в лукбуке бренда Natali Leskova. Съемки «истории одной петербурженки» прошли в театре на Фонтанке и приурочены к запуску лимитированной коллекции.
Актриса театра БДТ Екатерина Старателева снялась в лукбуке петербургского бренда Natali Leskova
В новую капсулу марки вошли богемные пальто из мохера, легкие платья длины миди, шифоновые юбки, топы на широких бретельках и невесомые накидки. Все вещи украшены принтами-эскизами дизайнера и основателя бренда Натальи Лесковой, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода». На рисунках легко разглядеть фрески главных городских соборов, колонны с коринфским архитектурным ордером и акварельные пейзажи петербургских набережных. Начиная с этой недели можно купить на сайте и в шоу-руме на Воскова, 4.
Ранее бренд представлял линейку, посвященную архитектуре особняка Демидова, и показывал лукбук-путешествие по реками и каналам города.
Фото: Карина Милк
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