Актриса театра БДТ Екатерина Старателева снялась в лукбуке петербургского бренда Natali Leskova

В новую капсулу марки вошли богемные пальто из мохера, легкие платья длины миди, шифоновые юбки, топы на широких бретельках и невесомые накидки. Все вещи украшены принтами-эскизами дизайнера и основателя бренда Натальи Лесковой, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода». На рисунках легко разглядеть фрески главных городских соборов, колонны с коринфским архитектурным ордером и акварельные пейзажи петербургских набережных. Начиная с этой недели можно купить на сайте и в шоу-руме на Воскова, 4.