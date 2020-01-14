На этих выходных Глеб Костин, один из участников творческого объединения Петербурга «Богема Ленинград», вышел на одиночный (и шуточный!) пикет, в рамках которого потребовал, чтобы все шапки хорошо сидели. В комментария к посту в Instagram подписчики предположили, что«активная гражданская позиция» может быть приурочена к запуску коллекции головных уборов.
Глеб Костин, участник творческого объединения «Богема Ленинград», вышел на одиночный пикет
Фэшн-перфоманс продлился недолго и закончился с приходом сотрудников правоохранительных органов, которые занялись проверкой документов. Надеемся, что с Глебом все хорошо, и напоминаем, что ранее мы также писали о коллаборации «Богема Ленинград» и Anteater.
Фото: социальные сети героев
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