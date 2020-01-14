Глеб Костин, участник творческого объединения «Богема Ленинград», вышел на одиночный пикет

На этих выходных Глеб Костин, один из участников творческого объединения Петербурга «Богема Ленинград», вышел на одиночный (и шуточный!) пикет, в рамках которого потребовал, чтобы все шапки хорошо сидели. В комментария к посту в Instagram подписчики предположили, что«активная гражданская позиция» может быть приурочена к запуску коллекции головных уборов.