Модель Саша Траутвейн из Петербурга стал лицом новой обложки 1883 Magazine

Петербуржец Саша Траутвейн появился на обложке свежего номера независимого британского издания 1883 Magazine – в кроссовках Puma и в пиджаках на одно плечо, приоткрывающих татуировки. О новой коллаборации модель, ранее лицо Moncler и герой итальянского Vogue написал на своей странице в Instagram. Напомним, что полтора года назад издание Dazed включило Сашу в список «людей, которые творят историю прямо сейчас». Он занял в рейтинге третье место из ста возможных, обогнав рэпера Томми Кэша и актрису Сторм Рид.