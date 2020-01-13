Петербуржец Саша Траутвейн появился на обложке свежего номера независимого британского издания 1883 Magazine – в кроссовках Puma и в пиджаках на одно плечо, приоткрывающих татуировки. О новой коллаборации модель, ранее лицо Moncler и герой итальянского Vogue написал на своей странице в Instagram. Напомним, что полтора года назад издание Dazed включило Сашу в список «людей, которые творят историю прямо сейчас». Он занял в рейтинге третье место из ста возможных, обогнав рэпера Томми Кэша и актрису Сторм Рид.
Модель Саша Траутвейн из Петербурга стал лицом новой обложки 1883 Magazine
Саша известен в том числе и благодаря своему (почти миллионному!) аккаунту в соцсети: в нем молодой человек публикует фотографии на фоне овощных палаток или с порцией гречки в столовой, показывая простую романтику городской жизни. Один из последних снимков сделан с семьей на фоне елки – новогодние праздники модель провел с семьей в Петербурге.
Фото: instagram-аккаунт @sashadidntwakeup.
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