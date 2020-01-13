30 самых модных гостей Critics' Choice Awards-2020

На красной дорожке было не менее интересно, чем на самой премии. Билли Портер остался верен себе: на Critics' Choice Awards он появился в комбинезоне Hogan McLaughlin, который выглядит, как платье – привычно, но от этого не менее прекрасно. Больше всего фэшн-восторгов вызвала Зендая: розовый топ Tom Ford с металлическим отблеском и африканские косички понравились всем.