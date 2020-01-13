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30 самых модных гостей Critics' Choice Awards-2020

В Санта Монике состоялась ежегодная премия Critics' Choice Awards: в 25-ый раз Ассоциация кинокритиков отметила лучших актеров, режиссеров и сценаристов. Рассказываем о самых эффектных появлениях на красной дорожке, которые заслуживают внимания не меньше, чем победители и номинанты.

  • Николь Кидман в Armani Prive

  • Шарлиз Терон в Céline

  • Билли Портер в Hogan McLaughlin

  • Энн Хэтэуэй в Versace

  • Рене Зеллвегер в Dior

  • Сирша Ронан в Erdem

  • Фиби Уоллер-Бридж в Dior

  • Оливия Уайлд в Valentino 

  • Аквафина в Elie Saab

  • Кэйт Бекинсэйл в Julien Macdonald

Лучшим фильмом, как и на «Золотом Глобусе», стала история Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», а лучшим актером – Хоакинг Феникс. Награду ему вручила Энн Хэтэуэй в неизменно любимом Versace: премия стала ее первым выходом в свет после родов. Звание лучшего режиссера получили Пон Джун-хо («Паразиты») и Сэм Мендес («1917»), а статуэтку за лучшую лучшую роль второго плана забрал Брэд Питт – угадайте, за какую кинокартину? Правильно! «Однажды... в Голливуде».  

  • Зендея в Tom Ford

  • Алекс Борштейн в Ramy Brook

  • Аннабелль Уоллис в Moschino

  • Флоренс Пью в Prada

  • Лупита Нионго в Michael Kors

  • Элисон Бри в Brandon Maxwell

  • Эндрю Скотт 

  • Мэнди Мур в Elie Saab

  • Синтия Эриво в Fendi Haute Couture

  • Кейтлин Девер в Dior Haute Couture

На красной дорожке было не менее интересно, чем на самой премии. Билли Портер остался верен себе: на Critics' Choice Awards он появился в комбинезоне Hogan McLaughlin, который выглядит, как платье – привычно, но от этого не менее прекрасно. Больше всего фэшн-восторгов вызвала Зендая: розовый топ Tom Ford с металлическим отблеском и африканские косички понравились всем.

  • Дженнифер Лопес в Georges Hobeika

  • Маргарет Куэлли в Mui Mui

  • Джанет Мок в Valentino Haute Couture

  • Сэнди Пауэлл

  • Ноа Джуп в Gucci

  • Томасин Маккензи в Louis Vitton

  • Джулия Баттерз в Emporio Armani

  • Джаррел Джером

  • Джесси Бакли в Valentino

  • Лулу Ван в Cecilie Bahnsen

Фиби Уоллер-Бридж и Рене Зеллвегер прошлись по классике: обе выбрали черный Dior. Той же стратегии последовала и Николь Кидман в Armani Prive с открытыми плечами – безупречно, но несколько обыденно. А вот Дженнифер Лопес, чей наряд на «Золотом Глобусе» раскритиковали, теперь не прогадала: с лаконичным платьем от Georges Hobeika ошибиться невозможно.

Фото: rexfeatures.com

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Наташа Лыбина,
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