30 самых модных гостей Critics' Choice Awards-2020

В Санта Монике состоялась ежегодная премия Critics' Choice Awards: в 25-ый раз Ассоциация кинокритиков отметила лучших актеров, режиссеров и сценаристов. Рассказываем о самых эффектных появлениях на красной дорожке, которые заслуживают внимания не меньше, чем победители и номинанты.
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Лучшим фильмом, как и на «Золотом Глобусе», стала история Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», а лучшим актером – Хоакинг Феникс. Награду ему вручила Энн Хэтэуэй в неизменно любимом Versace: премия стала ее первым выходом в свет после родов. Звание лучшего режиссера получили Пон Джун-хо («Паразиты») и Сэм Мендес («1917»), а статуэтку за лучшую лучшую роль второго плана забрал Брэд Питт – угадайте, за какую кинокартину? Правильно! «Однажды... в Голливуде».
На красной дорожке было не менее интересно, чем на самой премии. Билли Портер остался верен себе: на Critics' Choice Awards он появился в комбинезоне Hogan McLaughlin, который выглядит, как платье – привычно, но от этого не менее прекрасно. Больше всего фэшн-восторгов вызвала Зендая: розовый топ Tom Ford с металлическим отблеском и африканские косички понравились всем.
Фиби Уоллер-Бридж и Рене Зеллвегер прошлись по классике: обе выбрали черный Dior. Той же стратегии последовала и Николь Кидман в Armani Prive с открытыми плечами – безупречно, но несколько обыденно. А вот Дженнифер Лопес, чей наряд на «Золотом Глобусе» раскритиковали, теперь не прогадала: с лаконичным платьем от Georges Hobeika ошибиться невозможно.
Фото: rexfeatures.com
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