Петербургская модель Лиза Романова снялась в новом кампейне Gucci – снова!

В новой кампании Gucci размышляет о том, что лучшие друзья людей не собаки, а лошади. Животные сопровождают моделей в самолетах и машинах, завтракают и обедают вместе с ними, купаются в бассейне и делят все пополам – даже яблоко. На кадрах с участием Лизы, например, можно увидеть коня белоснежного цвета на пассажирском сидении кабриолета или на заднем фоне снимка вместе с коллегой девушки по съемочной площадке. Художественным руководителем съемки стал Йоргос Лантимос – режиссер антиутопичного триллера «Лобстер» и костюмной драмы «Фаворитка», которую мы запомнили отсутствием главных мужских ролей.