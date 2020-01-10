Лиза Романова, модель из Петербурга, приняла участие в съемках рекламной кампании Gucci весна-лето 2020. Ранее девушка была также замечена в лукбуке Pre-Fall, а до этого в кампейне Cruise 2019.
Петербургская модель Лиза Романова снялась в новом кампейне Gucci – снова!
В новой кампании Gucci размышляет о том, что лучшие друзья людей не собаки, а лошади. Животные сопровождают моделей в самолетах и машинах, завтракают и обедают вместе с ними, купаются в бассейне и делят все пополам – даже яблоко. На кадрах с участием Лизы, например, можно увидеть коня белоснежного цвета на пассажирском сидении кабриолета или на заднем фоне снимка вместе с коллегой девушки по съемочной площадке. Художественным руководителем съемки стал Йоргос Лантимос – режиссер антиутопичного триллера «Лобстер» и костюмной драмы «Фаворитка», которую мы запомнили отсутствием главных мужских ролей.
Примечательно, что в это же время стало известно об участии в рекламной кампании Gucci, тоже весна-лето 2020, еще одной модели из Петербурга – свое сотрудничество с брендом начал шестилетний Леон Сокол.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.