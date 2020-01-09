Симон Порт Жакмюс заявил о решении объединить показы мужских и женских коллекций. Первое «сдвоенное» шоу в подобном формате мы увидим уже 18 января, а следующее – в июне.
Французский бренд Jacquemus объединит показы мужских и женских коллекций
Согласно WWD, дизайнер Jacquemus уверен, что нововведение положительно скажется на поставках: вещи будут приходить в магазины раньше, а значит, останется больше времени на их реализацию. Напомним, что июньский показ в честь юбилея бренда стал первым шоу в объединенном формате – он прошел в лавандовом поле и запомнился как главное инстаграм-событие сезона.
Фото: vogue.com
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