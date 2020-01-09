Французский бренд Jacquemus объединит показы мужских и женских коллекций

Согласно WWD, дизайнер Jacquemus уверен, что нововведение положительно скажется на поставках: вещи будут приходить в магазины раньше, а значит, останется больше времени на их реализацию. Напомним, что июньский показ в честь юбилея бренда стал первым шоу в объединенном формате – он прошел в лавандовом поле и запомнился как главное инстаграм-событие сезона.