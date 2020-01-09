Независимый музыкант Фрэнк Оушен, который был назван одним из хэдлайнеров фестиваля Coachella в этом году, стал лицом новой рекламной кампании Prada. Вместе с ним в съемках приняли участие режиссер Николас Виндинг Рефн и актер Остин Батлер, а в качестве фотографа выступил Дэвид Симс.
Фрэнк Оушен стал новым лицом Prada
Коллаж из черно-белых портретов и цветных фотографии дополнен альтернативной расшифровкой названия бренда – с каждой буквы начинается слово фразы, описывающей героя кампании. Так у Фрэнка получился манифест, призывающий «программировать ритмы и снова танцевать», у Николаса утверждение, что «совершенство всегда требует искусства обсуждения», а у Остина призыв «вечно следовать хаосу и дихотомии».
Ранее Prada также представляли короткометражный фильм с Аоми Муйок и выпускали лимитированную коллекцию кроссовок и сумок вместе с Adidas.
Фото: David Sims/Courtesy Photo
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