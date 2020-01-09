Фрэнк Оушен стал новым лицом Prada

Коллаж из черно-белых портретов и цветных фотографии дополнен альтернативной расшифровкой названия бренда – с каждой буквы начинается слово фразы, описывающей героя кампании. Так у Фрэнка получился манифест, призывающий «программировать ритмы и снова танцевать», у Николаса утверждение, что «совершенство всегда требует искусства обсуждения», а у Остина призыв «вечно следовать хаосу и дихотомии».