«Золотой Глобус-2020»: Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Рене Зеллвегер и другие шоустопперы красной дорожки

В этом году, пожалуй, больше всего радовался Сэм Мендес: он получил звание лучшего режиссера для себя и лучшего драматического фильма для своей картины «1917». «Однажды... в Голливуде» забрал сразу три статуэтки – лучший сценарий, лучший комедийный фильм и лучший актер второго плана (Брэд Питт был счастлив!). Тома Хэнкса наградили почетным «Золотым глобусом» имени Сесиля Б. Де Милля за достижения в кинематографе, а главным мини-сериалом назвали «Чернобыль». Лучшими драматическими актерами стали Хоакин Феникс («Джокер») и Рене Зеллвегер («Джуди»). Рене, кстати, на кинопремию надела шелковое небесно-голубое платье Armani с разрезом – выглядело эффектно!