Сегодня ночью в Лос-Анджелесе в 77-ой раз состоялась кинопремия «Золотой Глобус». Заветные статуэтки ушли к Квентину Тарантино и Брэду Питту (спасибо «Однажды... в Голливуде»!), Сэму Мендесу и Рене Зеллвегер, а главными героями красной дорожки стали Тейлор Свифт в Etro, Дженнифер Энистон в Dior и Эндрю Скотт в Paul Smith. Подробности ниже!
«Золотой Глобус-2020»: Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Рене Зеллвегер и другие шоустопперы красной дорожки
В этом году, пожалуй, больше всего радовался Сэм Мендес: он получил звание лучшего режиссера для себя и лучшего драматического фильма для своей картины «1917». «Однажды... в Голливуде» забрал сразу три статуэтки – лучший сценарий, лучший комедийный фильм и лучший актер второго плана (Брэд Питт был счастлив!). Тома Хэнкса наградили почетным «Золотым глобусом» имени Сесиля Б. Де Милля за достижения в кинематографе, а главным мини-сериалом назвали «Чернобыль». Лучшими драматическими актерами стали Хоакин Феникс («Джокер») и Рене Зеллвегер («Джуди»). Рене, кстати, на кинопремию надела шелковое небесно-голубое платье Armani с разрезом – выглядело эффектно!
Для красной дорожки Дженнифер Лопес выбрала неожиданно нарядный Valentino, Кейт Бланшетт классический для себя Mary Katrantzou, а Дженнифер Энистон любимый Dior. Шоустопперами стали Билли Портер в Alex Vinash со шлейфом из перьев, Гвинет Пэлтроу в откровенном Fendi и Тейлор Свифт в Etro с цветочным принтом. Остались верны черному (сразу вспоминается 2018-ый!) Рэйчел Вайс, Брэд Питт и Керри Вашингтон – в Tom Ford, Brioni и Altuzarra соотвественно. Не обделила вниманием пресса и Николь Кидман в Versace – вечный красный всегда в моде.
Фото: rexfeatures.com
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