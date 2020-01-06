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«Золотой Глобус-2020»: Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Рене Зеллвегер и другие шоустопперы красной дорожки

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе в 77-ой раз состоялась кинопремия «Золотой Глобус». Заветные статуэтки ушли к Квентину Тарантино и Брэду Питту (спасибо «Однажды... в Голливуде»!), Сэму Мендесу и Рене Зеллвегер, а главными героями красной дорожки стали Тейлор Свифт в Etro, Дженнифер Энистон в Dior и Эндрю Скотт в Paul Smith. Подробности ниже!

  • Николь Кидман в Versace

  • Брэд Питт в Brioni

  • Гвинет Пэлтроу в Fendi

  • Тейлор Свифт в Etro

  • Барри Дженкинс

  • Шарлиз Терон в Dior

  • Риз Уизерспун в Roland Mouret

  • Винни Харлоу

  • Зои Дойч в Fendi

  • Дакота Фаннинг в Dior

В этом году, пожалуй, больше всего радовался Сэм Мендес: он получил звание лучшего режиссера для себя и лучшего драматического фильма для своей картины «1917». «Однажды... в Голливуде» забрал сразу три статуэтки – лучший сценарий, лучший комедийный фильм и лучший актер второго плана (Брэд Питт был счастлив!). Тома Хэнкса наградили почетным «Золотым глобусом» имени Сесиля Б. Де Милля за достижения в кинематографе, а главным мини-сериалом назвали «Чернобыль». Лучшими драматическими актерами стали Хоакин Феникс («Джокер») и Рене Зеллвегер («Джуди»). Рене, кстати, на кинопремию надела шелковое небесно-голубое платье Armani с разрезом – выглядело эффектно! 

  • Рене Зеллвегер в Armani 

  • Дженнифер Лопес в Valentino 

  • Билли Портер в Alex Vinash 

  • Кейт Бланшетт в Mary Katrantzou

  • Джулия Баттерз

  • Кит Харингтон

  • Марго Робби в Chanel

  • Люси Бойнтон в Louis Vuitton

  • Приянка Чопра в Cristina Ottaviano

  • Мерритт Уивер 

Для красной дорожки Дженнифер Лопес выбрала неожиданно нарядный Valentino, Кейт Бланшетт классический для себя Mary Katrantzou, а Дженнифер Энистон любимый Dior. Шоустопперами стали Билли Портер в Alex Vinash со шлейфом из перьев, Гвинет Пэлтроу в откровенном Fendi и Тейлор Свифт в Etro с цветочным принтом. Остались верны черному (сразу вспоминается 2018-ый!) Рэйчел Вайс, Брэд Питт и Керри Вашингтон – в Tom Ford, Brioni и Altuzarra соотвественно. Не обделила вниманием пресса и Николь Кидман в Versace – вечный красный всегда в моде.

  • Дженнифер Энистон в Dior

  • Рэйчел Вайс в Tom Ford

  • Сальма Хайек в Gucci

  • Эндрю Скотт в Paul Smith 

  • Зои Кравиц в Saint Laurent

  • Хелен Миррен

  • Шейлин Вудли в Balmain

  • Кейтлин Девер в Valentino

  • Керри Вашингтон в Altuzarra

  • Бини Фелдштейн в Oscar de la Renta

Фото: rexfeatures.com

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Наташа Лыбина,
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