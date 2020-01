Как мода стала предметом коллекционирования и поводом для споров – есть ли ей место в музеях?

Костюм и мода в музее

Является ли мода искусством? Есть ли для нее место в музее? Когда костюм становится произведением искусства? Дискуссии об этом ведутся в течение многих десятилетий и, видимо, не прекратятся в обозримом будущем. К единому мнению, прежде всего, не могут прийти сами творцы моды. Первым модельером, назвавшим себя художником, был Чарльз Фредерик Ворт. Он же первым стал нашивать на платья знак фирмы со своим именем, который, как и подпись художника на картине, устанавливал подлинность вещи. Моду считали искусством ученик Ворта Поль Пуаре («Я художник, а не портной»), Жак Фат («Кутюрье обязан быть архитектором кроя, скульптором формы, художником цвета, музыкантом гармонии и философом стиля»), Эльза Скиапарелли и многие другие мастера. Зато Шанель подчеркивала, что она «не художник, а производитель одежды», Пако Рабанн с достоинством именовал себя просто ремесленником и свои занятия — ремеслом, а Рей Кавакубо отказывалась называться художником с завидной настойчивостью. Ив-Сен Лоран дипломатично говорил, что «мода — не совсем искусство, но, чтобы существовать, ей нужен художник». Во Франции высокая мода с самого начала воспринималась и как искусство, и как индустрия, и таких выдающихся модельеров, как Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор, Мадам Гре, Чарльз Джеймс и особенно Ив Сен-Лоран, современники называли именно художниками, а их творчество — искусством.

Но пока одни историки культуры, модные критики, искусствоведы и дизайнеры приводят аргументы в защиту моды как «самого человечного из искусств», а другие отказывают моде даже в приближении к Парнасу, в десятках музеев мира с неизменным успехом проходят модные выставки. Число музеев моды увеличивается с каждым годом, достигнув на сегодняшний день впечатляющей цифры: их около трехсот. Причем «музеи моды следуют стратегии художественных музеев, удерживая ретроспективные работы важнейших модельеров и собирая постоянные коллекции». Заметим, что в 1987 году мода как предмет коллекционирования впервые вышла на аукционы.

В то же время нельзя не согласиться с мнением британской исследовательницы Фионы Андерсон, считающей, что «многие музеи по-прежнему смотрят на моду с предубеждением, страхом и недоверием. Иногда моду терпят как род „развлечения”, которое „приведет публику”, но не признают за ней серьезного вклада в образовательную роль музея». Развивая эту мысль, Валери Стил подчеркивает, что «до некоторой степени враждебность по отношению к моде со стороны музеев, особенно музеев искусства, диктуется традиционно низким статусом моды в академическом сообществе, но также эта враждебность связана с несогласиями между учеными и кураторами, а кроме того с полемикой о роли музея в современном обществе и о „моде” как аспекте популярной культуры».

Первый публичный показ костюма и моды в историческом аспекте был устроен на Всемирной выставке 1900 года в Париже в Palais du Costume. Экспозиция, имевшая большой успех, представляла собой тридцать исторических и современных «живых картин» с восковыми фигурами и демонстрировала как костюмы-реконструкции, так и работы французских модельеров «по последней моде». В 1907 году во Франции группа художников, модельеров и коллекционеров основала Общество истории костюма, поставившее задачу создать музей моды. Однако такой музей — Музей моды и костюма во дворце Гальера — появился в Париже лишь в 1977 году. В этом же году в Лувре был открыт Музей искусства моды.

Шестьдесят лет назад Реми Сейсселин, французский ученый и знаток искусства XVIII века, автор эссе «От Бодлера до Кристиана Диора: поэтика моды», стал едва ли не первым и единственным специалистом, заявившим о том, что «мода превратилась в разновидность искусства». А уже в 1980-х годах громкие споры о неоднозначных и противоречивых отношениях искусства и моды приняли международный масштаб и вылились на страницы не только художественных журналов и многочисленных глянцевых изданий, но и серьезных академических сборников. Поводом для начала дискуссий послужила выставка в Метрополитен-музее, посвященная 25-летию творчества Ива Сен-Лорана. Во многом касающемся моды XX века нью-йоркский Метрополитен можно считать первооткрывателем. Именно здесь, в одном из крупнейших художественных музеев мира, экс-редактор Harper’s Bazaar и Vogue и будущий знаменитый куратор Диана Вриланд предложила выставлять работы ведущих модельеров.

В 1973 году она устроила «Мир Баленсиаги», свою первую экспозицию в Институте костюма, годом позже — «Романтичную и блистательную моду Голливуда», в 1976-м — получившую широкий общественный резонанс выставку «Слава русского костюма», организованную на волне разрядки международной напряженности и очередном этапе интереса к «русской экзотике», в 1977-м — «Vanity Fair: Драгоценные находки для Института костюма». В 1983 году Диана Вриланд открыла экспозицию о творчестве Ива Сен-Лорана, первым среди модельеров удостоенного прижизненной персональной выставки. И хотя строгие критики неоднократно выказывали мнение о том, что выставки госпожи Вриланд разработаны весьма поверхностно, что они больше развлекают публику, нежели образовывают ее, значение экспозиции 1983 года велико. Это событие, открывшее само понятие «fashion-выставка», в отличие от «выставки костюмов» обозначило главную и неуклонно развивающуюся тенденцию в отношении музеев и образованной публики к моде. Мода стала восприниматься не только как инструмент получения прибыли в индустрии предметов роскоши, но и как часть культурного наследия человечества.

«Пережив потрясение, вызванное демонстрацией работ Ива Сен-Лорана в Метрополитен-музее, другие музеи последовали этому примеру и позволили проводить в своих залах выставки, имеющие отношение к искусству и моде». Более восьмидесяти выставок, посвященных моде какого-либо исторического периода, модному дому или одному выдающемуся мастеру, прошли за последние двадцать пять лет в крупнейших художественных музеях, галереях, выставочных центрах Европы, Америки и Азии. Многие из них установили рекорд посещаемости. Например, «Savage Beauty», посвященная творчеству Александра Маккуина, в Метрополитен-музее (более 671 000 человек) и в Музее Виктории и Альберта (493 043 человека). А выставку «The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk» за четыре года ее «мирового турне» и показа в Монреале, Далласе, Сан-Франциско, Мадриде, Роттердаме, Стокгольме, Париже посетили почти 1,5 миллиона человек.