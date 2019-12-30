В 2019 году команда «Собака.ru» обливала краской Покраса Лампаса, измеряла уровень петербургских сугробов с Филиппом Киркоровым, стирала гендерные различия с Аглаей Тарасовой и Александром Гудковым и танцевала с Дианой Вишневой. Мы собрали самые классные и атмосферные кадры за минувший год! Мур!