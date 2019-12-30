В 2019 году команда «Собака.ru» обливала краской Покраса Лампаса, измеряла уровень петербургских сугробов с Филиппом Киркоровым, стирала гендерные различия с Аглаей Тарасовой и Александром Гудковым и танцевала с Дианой Вишневой. Мы собрали самые классные и атмосферные кадры за минувший год! Мур!
Александр Гудков, Shortparis, Филипп Киркоров и Данила Поперечный: лучшие съемки «Собака.ru» за 2019 года
Покрас Лампас в съемке Ян Югай, в январский номер «Собака.ru»
Александр Гудков и Аглая Тарасова в съемке Данила Головкина, февральский номер «Собака.ru»
Юлия и Полине Ауг в съемке Игоря Павлова, мартовский номер «Собака.ru»
Дарья Жовнер в съемке Кати Туркиной Фасо, мартовский номер «Собака.ru»
Филипп Киркоров и другие модники в съемке Николая Зверкова, мартовский номер «Собака.ru»
Алексей Изотов в съемке Николая Зверкова, майский номер «Собака.ru»
Арина Швецова в съемке Маргариты Смагиной, июньский номер «Собака.ru»
Данила Поперечный, июньский номер «Собака.ru»
Диана Вишнева в съемке Кати Румянцевой, августовский номер «Собака.ru»
Настя и Арина Швецова в съемке Абдулы Артуева, сентябрьский номер «Собака.ru»
Матильда Шнурова, ноябрьский номер «Собака.ru»
Группа Shortparis в съемке Игоря Клепнева, ноябрьский номер «Собака.ru»
Эдуард Шарлот в съемке Алексея Никишина, декабрьский номер «Собака.ru»
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