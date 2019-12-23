Эмануэль Унгаро учился шить у своего отца-закройщика, чтобы затем переехать в Париж и стать ассистентом Кристобаля Баленсиаги. «Принц принтов», который создавал платья с шариками для пинг-понга и не любил полумеры – рассказываем, как нам запомнится знаменитый дизайнер, к концу жизни отошедший от дел и оставшийся без модного дома. Кутюрье не стало в это воскресенье, 22 декабря.
7 показов дизайнера Эмануэля Унгаро – каким мы запомним ученика Кристобаля Баленсиаги, «одержимого чувственностью»
Emanuel Ungaro, Paris, 1967
Эмануэль Унгаро родился на юге Франции: он был вторым из шести детей в семье портного, иммигрирующего из Италии. В середине 50-ых переехал в Париж, где начал работать с Кристобалем Баленсиагой, а в 1965 году вместе с партнером и подругой Соней Кнапп открыл собственное ателье. В этот период дизайнер создал «то самое» платье с шариками для пинг-понга и, следуя заветам испанского кутюрье-наставника, много времени посвящал работе со сложными тканями.
Emanuel Ungaro, Oscar de la Renta, 1989
В 70-80-ые годы Унгаро переживал пик популярности, его образы носили Жаклин Кеннеди, Мари-Элен де Ротшильд и Изабель Аджани. В это же время выходит фильм «Манон-70» с Катрин Денев, в котором фигурирует дизайнер и его модный дом. Кроме того, Унгаро начинает выпускать духи: лицом первого аромата Divа становится актриса Анук Эмеч – с ней у кутюрье был роман.
Emanuel Ungaro, Fall/Winter 1991-92, Paris
Фирменный стиль коллекций Унгаро состоял из колоритной смеси ярких цветов и принтов – чувственных, сумасшедших и провокационных. Сложносочиненные ткани, сочетание теплых и холодных оттенков, игра с силуэтом – три кариатиды, на которых держалось творчество дизайнера.
Emanuel Ungaro, Fall/Winter 1992-93, Paris
Соблазнительные декольте, флиртующие силуэты и деликатные вырезы там, где нужно: дизайнер часто повторял, что обожает женщин и больше всего на свете мечтает подчеркнуть их красоту и индивидуальность.
Emanuel Ungaro, Spring/Summer, 1993, Paris
В конце 80-ых Унгаро женился на Лоре Бернабей – дочери итальянского медиамагната. В 1996 году продал контрольный пакет акций модного дома бренду Salvatore Ferragamo и занялся поисками приемника.
Emanuel Ungaro, Spring/Summer, 2000, Paris
Им стал молодой дизайнер Джамбаттиста Валли, он начал создавать коллекции pret-a-porte под руководством Унгаро, а во главе кутюрных линий по-прежнему остался последний.
Emanuel Ungaro, Spring/Summer, 2001, Paris
В 2004 году Унгаро окончательно отошел от дел, заявив, что мир высокой моды больше не соответствует «ожиданиям современных женщин». Он умер в Париже 22 декабря 2019 года, оставив после себя богатое историей фэшн-наследие и модный дом, который продолжает работать и сегодня.
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