7 показов дизайнера Эмануэля Унгаро – каким мы запомним ученика Кристобаля Баленсиаги, «одержимого чувственностью»

Emanuel Ungaro, Paris, 1967

Эмануэль Унгаро родился на юге Франции: он был вторым из шести детей в семье портного, иммигрирующего из Италии. В середине 50-ых переехал в Париж, где начал работать с Кристобалем Баленсиагой, а в 1965 году вместе с партнером и подругой Соней Кнапп открыл собственное ателье. В этот период дизайнер создал «то самое» платье с шариками для пинг-понга и, следуя заветам испанского кутюрье-наставника, много времени посвящал работе со сложными тканями.