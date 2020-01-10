Мы объявляем запуск конкурса «Новые имена в моде — 2020». Принять участие в проекте может каждый, главное правило: иметь коллекцию одежды, обуви или аксессуаров и готовый лукбук.
«Собака.ru» начала прием заявок на конкурс «Новые имена в моде-2020»
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Каллиграф Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна», победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Матильда Шнурова примеряет вещи финалистов «Новые имена в дизайне»-2015 в съемке для журнала
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Стилист и телеведущая Саша Федорова в платье Ольги Маляровой, финалистки конкурса «Новые имена в дизайне»-2015
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Саша Паника в лукбуке бренда-победителя «Новые имена в моде-2018» Dress Up Hero
Начиная с 10 января и до 10 февраля 2020 года включительно мы собираем заявки. Затем 14 февраля на сайте fashion.sobaka.ru стартует онлайн-голосование — оно продлится до 13 марта включительно, а 16 марта мы объявляем результаты. Один победитель будет выбран по итогам онлайн-голосования на сайте «Собака.ru», а еще 9 определят эксперты модной сферы, имена которых мы анонсируем отдельно.
За тринадцатилетнюю историю проекта в нем приняли участие более тысячи дизайнеров со всей России, а победители построили востребованную фэшн-карьеру. Рома Уваров, Юра Питенин, Анастасия Докучаева, Сергей Бондарев, Юлия Воробьева, Ольга Малярова, Артем Шумов и многие другие из новых имен в моде превратились в тех, кого наизусть знает (и обожает!) индустрия. Они представили коллекции на Aurora Fashion Week Russia, St.Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg, получили грант на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni и примерили свои вещи на Матильду Шнурову, Лизу Боярскую, Данилу Козловского, Ивана Урганта и других famous faces Росии.
Мы уже рассказывали, почему наш проект «Новые имена в моде» – лучший и быстрый старт для молодых дизайнеров, и составляли листинг тех, кого открыли. Теперь предлагаем пополнить его вам – оставить заявку на участие и лукбук можно оставить здесь.
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