«Собака.ru» начала прием заявок на конкурс «Новые имена в моде-2020»

За тринадцатилетнюю историю проекта в нем приняли участие более тысячи дизайнеров со всей России, а победители построили востребованную фэшн-карьеру. Рома Уваров, Юра Питенин, Анастасия Докучаева, Сергей Бондарев, Юлия Воробьева, Ольга Малярова, Артем Шумов и многие другие из новых имен в моде превратились в тех, кого наизусть знает (и обожает!) индустрия. Они представили коллекции на Aurora Fashion Week Russia, St.Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg, получили грант на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni и примерили свои вещи на Матильду Шнурову, Лизу Боярскую, Данилу Козловского, Ивана Урганта и других famous faces Росии.