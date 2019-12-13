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Покрас Лампас, Лена Шейдлина и еще 15 самых модных гостей премии Best Dressed 2019


 

Вчера в ДЛТ состоялась наша премия Best Dressed-2019, в рамках которой «Собака.ru» составила рейтинг 50 самых стильных жителей города. В разгар вечеринки мы выловили из толпы гостей в сногсшибательных нарядах и спросили у них, где брать лучший винтаж и как сделать handmade костюм.

Покрас Лампас, художник-каллиграф

На Покрасе: костюм собственного производства, бадлон с пейджем на булавках из коллаборации с ДЛТ Upcycle the future, цепь для ключей, купленная в Европе, и серебряное украшение на ней собственного производства. 

Лена Шейдлина, диджитал-художник и инфлюенсер

На Лене: винтажное платье 60-ых, ботинки New Rock, украшение Liza Berg.

Раксана Самохвалова, блогер

На Раксане: юбка Befree, туфли Zara, боди H&M, пояс Stradivarius, сумка – французский винтаж, украшение Get Man Jewelry.

Ксения Дубяго, основательница маркета «Они пожрать любят»

На Ксении: винтажное узбекское платье, сумка Imakebags, украшения Dafna.

Лана Морозова, дизайнер Cruel Moon и Dromme

На Лане: тотал-лук Cruel Moon.

Полина Осипова, вышивальщица

На Полине: корсет Ola Ola, брюки «Волчок», ботинки Marc Jacobs, винтажная сумка, украшения собственного производства.

Патрик Сандер, диско-фрешмен

На Патрике: тотал-лук из винтажного магазина «Архиватор».

Анна Вас, совладелица винтажного магазина Old-baby

На Анне: тотал-лук из винтажного магазина Old-baby, цепи – Leroy Merlin.

Юра Питенин, дизайнер бренда Saint-Tokyo

На Юре: пиджак и рубашка Saint-Tokyo, джинсы JW Anderson, пояс Gucci, ботинки Jean-Baptiste Rautureau.

Ольга Мельцер, pr-специалист

На Ольге: колготки Calzedonia, сумка Alexander Wang.

Роман Кянджалиев, стилист, создатель кастом-проекта KNDJLV

На Романе: винтажный костюм, покрашенный баллончиком для граффити и декорированный нитками, хозяйственные перчатки, украшенные жемчугом и перьями.

Анна Малинина, блогер

На Анне: именная шляпа Cocoshnik, платье и плащ Saint-Tokyo, ботинки Balenciaga.

Тося Чайкина, певица

На Тосе: платье от дизайнера Али Дмитриевой и украшения ручной работы от вышивальщицы Полины Осиповой, ботинки Pull&Bear.

Ваня Ланских, совладелец винтажного магазина Old-baby

На Ване: total look из винтажного магазина Old-baby.

Катя Рок, стилист

На Кате: блузка Erdem x H&M, сумка Prada, кольцо Dior, кроссовки Gucci.

Елена Боброва, стилист

На Елене: комбинезон Celine, браслеты и обувь из винтажного магазина «Супершоп», сумка Maison Margiela.

Катя Аксакова, блогер

На Кате: Блузка H&M, брюки Others Stories, обувь Dr.Martens, сумка Bimba y Lola. 

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии

«Best Dressed в Петербурге 2019»:

ДЛТ

myblu

 

Фото: Лена Насибуллина

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Наташа Лыбина,
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