Покрас Лампас, Лена Шейдлина и еще 15 самых модных гостей премии Best Dressed 2019
Вчера в ДЛТ состоялась наша премия Best Dressed-2019, в рамках которой «Собака.ru» составила рейтинг 50 самых стильных жителей города. В разгар вечеринки мы выловили из толпы гостей в сногсшибательных нарядах и спросили у них, где брать лучший винтаж и как сделать handmade костюм.
Покрас Лампас, художник-каллиграф
На Покрасе: костюм собственного производства, бадлон с пейджем на булавках из коллаборации с ДЛТ Upcycle the future, цепь для ключей, купленная в Европе, и серебряное украшение на ней собственного производства.
Лена Шейдлина, диджитал-художник и инфлюенсер
На Лене: винтажное платье 60-ых, ботинки New Rock, украшение Liza Berg.
Раксана Самохвалова, блогер
На Раксане: юбка Befree, туфли Zara, боди H&M, пояс Stradivarius, сумка – французский винтаж, украшение Get Man Jewelry.
Ксения Дубяго, основательница маркета «Они пожрать любят»
На Ксении: винтажное узбекское платье, сумка Imakebags, украшения Dafna.
Лана Морозова, дизайнер Cruel Moon и Dromme
На Лане: тотал-лук Cruel Moon.
Полина Осипова, вышивальщица
На Полине: корсет Ola Ola, брюки «Волчок», ботинки Marc Jacobs, винтажная сумка, украшения собственного производства.
Патрик Сандер, диско-фрешмен
На Патрике: тотал-лук из винтажного магазина «Архиватор».
Анна Вас, совладелица винтажного магазина Old-baby
На Анне: тотал-лук из винтажного магазина Old-baby, цепи – Leroy Merlin.
Юра Питенин, дизайнер бренда Saint-Tokyo
На Юре: пиджак и рубашка Saint-Tokyo, джинсы JW Anderson, пояс Gucci, ботинки Jean-Baptiste Rautureau.
Ольга Мельцер, pr-специалист
На Ольге: колготки Calzedonia, сумка Alexander Wang.
Роман Кянджалиев, стилист, создатель кастом-проекта KNDJLV
На Романе: винтажный костюм, покрашенный баллончиком для граффити и декорированный нитками, хозяйственные перчатки, украшенные жемчугом и перьями.
Анна Малинина, блогер
На Анне: именная шляпа Cocoshnik, платье и плащ Saint-Tokyo, ботинки Balenciaga.
Тося Чайкина, певица
На Тосе: платье от дизайнера Али Дмитриевой и украшения ручной работы от вышивальщицы Полины Осиповой, ботинки Pull&Bear.
Ваня Ланских, совладелец винтажного магазина Old-baby
На Ване: total look из винтажного магазина Old-baby.
Катя Рок, стилист
На Кате: блузка Erdem x H&M, сумка Prada, кольцо Dior, кроссовки Gucci.
Елена Боброва, стилист
На Елене: комбинезон Celine, браслеты и обувь из винтажного магазина «Супершоп», сумка Maison Margiela.
Катя Аксакова, блогер
На Кате: Блузка H&M, брюки Others Stories, обувь Dr.Martens, сумка Bimba y Lola.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии
«Best Dressed в Петербурге 2019»:
myblu
Фото: Лена Насибуллина
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