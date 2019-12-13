Покрас Лампас, Лена Шейдлина и еще 15 самых модных гостей премии Best Dressed 2019

Вчера в ДЛТ состоялась наша премия Best Dressed-2019, в рамках которой «Собака.ru» составила рейтинг 50 самых стильных жителей города. В разгар вечеринки мы выловили из толпы гостей в сногсшибательных нарядах и спросили у них, где брать лучший винтаж и как сделать handmade костюм.