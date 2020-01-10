Если на съемочной площадке встречаются легендарные режиссеры, актеры и дизайнеры, гениальному фильму быть! Рассказываем о семи таких (интересных и эстетически красивых!) кинокартинах и предлагаем вам посмотреть их, не откладывая.
7 фильмов, образы для которых создавали великие дизайнеры
«Дневная красавица» (Луис Бунюэль, 1967) и Ив Сен-Лоран
После «Шербурских зонтиков» кинокритики опасались, что мелодраматичный образ закрепится за Катрин Денев, а будущие роли будут похожи друг на друга. Но спустя три года на экраны вышел фильм «Дневная красавица» – неожиданная для своего времени сатира на буржуазный стиль жизни и штампированный набор семейных ценностей. В ней Денев сыграла противоречивую и неоднозначную Северину, которая вечерами была послушной женой, а днем выходила на панель. Именно с «Дневной красавицы» и началось киносотрудничество Ива Сен-Лорана и Катрин Денев: красное пальто с медными пуговицами и черное школьное платье с белым воротником – дело рук великого дизайнера.
«Страх сцены» (Альфред Хичкок, 1950) и Кристиан Диор
Кристиан Диор был реформатором послевоенной моды: пока вокруг царил дефицит тканей, он создавал длинные корсетные платья с несколькими слоями нижних юбок из газара, муслина и тафты и возвращал в моду истинную женственность. Одной из его муз и постоянных клиенток была Марлен Дитрих, и когда Альфред Хичкок предложил ей главную роль в фильме «Страх сцены», актриса согласилась с одним условием: над костюмами должен работать Диор. «No Dior, no Dietrich!» – заявила Марлен. Режиссер сдался, а дизайнер получил возможность показать свои изысканные платья и тотал-луки на широком экране.
«Сабрина» (Билли Уайлдер, 1954) и Юбер де Живанши
Киносоюз Одри Хепберн и Юбера де Живанши продлился без малого 40 лет: дизайнер создавал для актрисы образы в картинах «Завтрак у Тиффани», «Забавная мордашка», «Как украсть миллион» и «Сабрина». И если первый фильм подарил миру моды маленькое черное платье, ставшее культовым нарядом 20 века, то последний показал элегантную трансформацию стиля главной героини: из простой девушки и дочери шофера она превратилась в светскую даму – все благодаря нарядам Живанши.
«Американский жиголо» (Пол Шредер, 1980) и Джорджо Армани
В криминальной мелодраме Пола Шредера молодой Ричард Гир сыграл жиголо, который живет на широкую ногу и не отказывает себе ни в чем. Рубашки свободного кроя с закатанными рукавами, классические пальто с запахом и идеально сидящие костюмы – узнаваемый стиль главного героя создал гуру мужской моды Джоджо Армани. Дизайнер сделал это настолько успешно, что соблазнитель Джулиан Кэй – по-прежнему «экранный» эталон красоты и обаяния.
«Пятый элемент» (Люк Бессон, 1997) и Жан-Поль Готье
Жан-Поль Готье верил в равенство обоих полов, поэтому в фильме Люка Бессона размыл границы между мужским и женским костюмом. Например, футболка Корбена Далласа, роль которого исполнил Брюс Уиллис, декорирована неожиданным декольте на спине, а костюмы Руби Рода украшены розами и леопардовыми принтами. Всего для фильма дизайнер создал 954 наряда, в том числе культовый и безумный одновременно костюм Лилу, героини Милы Йовович.
«Мария-Антуанетта» (София Коппола, 2006) и Маноло Бланик
Работая над фильмом Софии Копполы дизайнер провел не один час в парижских и лондонских архивах, изучая рисунки и заметки об обуви 18 века. Историческое погружение не спасло кинокартину от мимолетных фейлов, например, таких, как кеды Converse в кадре, но помогло создать галерею бесподобных барочных туфель. Последние быстро стали предметом искусства – два года назад коллекцию обуви, которая была создана Маноло Бланик для «Марии-Антуанетты», привозили на выставку в петербургский Эрмитаж.
«В прошлом году в Мариенбаде» (Ален Рене, 1961) и Габриэль Шанель
Режиссер фильма Алан Рене просил Мадемуазель Коко создать для героини актрисы Дельфины Сейриг утонченные, но лаконичные образы, которые на экране смотрелись бы естественно и не имели налета театральности. Дизайнер, которой на тот момент было 77 лет, предложила классические платья-футляры, жемчужные нити и мальчишескую стрижку, негласно создав воплощение ценностей и идеалов Модного дома Chanel. Позднее Сейриг, в 70-ые ставшая активной феминисткой, признавалась, что работа с Габриель Шанель стала важным событием в ее жизни: Мадемуазель позволила ей чувствовать себя на съемочной площадке так же свободно, как чувствовали себя в то время только мужчины.
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