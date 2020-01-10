7 фильмов, образы для которых создавали великие дизайнеры

«В прошлом году в Мариенбаде» (Ален Рене, 1961) и Габриэль Шанель

Режиссер фильма Алан Рене просил Мадемуазель Коко создать для героини актрисы Дельфины Сейриг утонченные, но лаконичные образы, которые на экране смотрелись бы естественно и не имели налета театральности. Дизайнер, которой на тот момент было 77 лет, предложила классические платья-футляры, жемчужные нити и мальчишескую стрижку, негласно создав воплощение ценностей и идеалов Модного дома Chanel. Позднее Сейриг, в 70-ые ставшая активной феминисткой, признавалась, что работа с Габриель Шанель стала важным событием в ее жизни: Мадемуазель позволила ей чувствовать себя на съемочной площадке так же свободно, как чувствовали себя в то время только мужчины.