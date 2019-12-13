В преддверии концерта «Аквариума» благотворительные магазины «Спасибо!» объявили сбор одежды для создания лукбука в стиле Бориса Гребенщикова. Вещи принесли фанаты группы, а референсами для съемки стали фотографии времен Ленинградского рок-клуба и современные снимки музыканта.
Благотворительные магазины «Спасибо!» показали лукбук в стиле Бориса Гребенщикова
Команда чарити-шопов и участники съемки считают, что «Борис Гребенщиков не только икона русского рока, но и икона стиля». Подтверждение тому – характерные и узнаваемые образы с банданами, очками, распахнутыми жилетками и шейными платками.
Напомним, что «Спасибо!» – известная сеть благотворительных магазинов, которая запускает свой фудшеринг и начала забирать ненужные вещи у петербуржцев прямо из дома.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.