LIVE: Прямая трансляция премии Best Dressed-2019
13 декабря пройдет премия Best Dressed-2019, в рамках которой «Собака.ru» составила рейтинг 50 самых стильных дирижеров, музыкантов, танцоров, дизайнеров, инфлюенсеров, стилистов и предпринимателей Петербурга. Все они бесспорно одеваются, как петербуржцы – мы в этом не сомневаемся и предлагаем убедиться (и вдохновиться!) вам. Смотрите прямую трансляцию с красной дорожки, которую проведет главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк. Начало в 19:30 по московскому времени.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2019»:
myblu
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