13 декабря пройдет премия Best Dressed-2019, в рамках которой «Собака.ru» составила рейтинг 50 самых стильных дирижеров, музыкантов, танцоров, дизайнеров, инфлюенсеров, стилистов и предпринимателей Петербурга. Все они бесспорно одеваются, как петербуржцы – мы в этом не сомневаемся и предлагаем убедиться (и вдохновиться!) вам. Смотрите прямую трансляцию с красной дорожки, которую проведет главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк. Начало в 19:30 по московскому времени.